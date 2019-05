Annunciato Ghost Recon Breakpoint | svelati i piani per il supporto post lancio

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Saràil titolo del nuovo capitolo della saga targata Ubisoft. La serie che riporta in alto il nome del compianto scrittore Tom Clancy si appresta a fare il proprio ritorno sulla scena videoludica, con la giornata di ieri che è stata particolarmente frizzante sotto il punto di vista degli annunci. Il publisher transalpino ha infatti svelato di come il titolo sia in uno stato di lavorazione piuttosto avanzato, con la release autunnale che coronerà gli sforzi del team di sviluppo. Tanta la carne messa sul fuoco per, che si appresta a soddisfare le voglie di una community piuttosto esigente con un carico di contenuti endgame degno di nota. Come riportato da Gamerant, si parte dai canonici raid passando per le scelte di dialogo, una feature che darà ulteriore pepe alla produzione e permetterà di sfociare addirittura in finali alternativi. Quello ...

zazoomnews : Ghost Recon Breakpoint annunciato ufficialmente: Gameplay Trailer Modalità Edizioni BETA e Data di uscita - #Ghost… - zazoomnews : Ghost Recon Breakpoint annunciato ufficialmente: Trailer Modalità Beta e molto altro - #Ghost #Recon #Breakpoint… - zazoomblog : Ghost Recon Breakpoint annunciato ufficialmente: Trailer Modalità Beta e molto altro - #Ghost #Recon #Breakpoint… -