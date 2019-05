Libia | tv | Isis torna a colpire | uccise tre persone nel sud

Libia : Isis attacca forze Haftar - 9 morti : ANSA, - BENGASI, 4 MAG - Almeno 9 soldati dell'esercito nazionale libico, Lna, guidato dal generale Khalifa Haftar, sono rimasti uccisi durante l'attacco condotto da militanti dell'Isis ad una base di ...

Libia - Isis attacca base esercito Haftar : 17.45 Almeno 9 soldati dell'esercito Nazionale Libico (Lna, guidato dal generale Khalifa Haftar) sono rimasti uccisi durante l'attacco condotto da militanti dell'Isis ad una base di addestramento nel deserto sud-occidentale del Paese. Lo riferiscono le autorità libiche. Secondo quanto si apprende, gli estremisti si sono scontrati con i militari nei pressi della base aerea conquistata dall'esercito libico nella città di Sabha. L'Isis ha poi ...

Libia - Haftar : jihadisti Isis curati in ospedale italiano a Misurata - : Il generale libico Khalifa Haftar accusa il suo rivale Fayez al Sarraj, capo del governo d'Accordo Nazionale, Gna, di mandare jihadisti dello Stato Islamico, Isis, per farsi curare nell'ospedale ...

Libia - allarme terrorismo - Maiting : “400 uomini Isis potrebbero fuggire dalle nostre prigioni” : La Francia ha chiesto all'Italia di prorogare la chiusura delle frontiere per altri sei mesi, perché centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare dalla Libia. Timore confermato dal vicepresidente del Consiglio libico, Ahmed Maitig, che ha confermato: "Ci sono 400 terroristi dell'Isis a rischio fuga dalle prigioni".Continua a leggere

Libia - la situazione precipita : guerra civile violentissima e sanguinosa - 800 mila migranti in fuga verso l’Italia. Allarme ISIS : La situazione sta precipitando in Libia dove la violentissima guerra civile diventa sempre più pesante e sanguinosa. Il Libya Observer riferisce di pesanti scontri in atto oggi pomeriggio tra l’Esercito nazionale libico del maresciallo Khalifa Haftar e le milizie a protezione della capitale, nella localita’ di Ain Zara, a pochi chilometri a sud di Tripoli, mentre l’Oms ha aggiornato il bilancio dall’inizio ...

Libia - dossier 007 : in 6mila pronti a partire per l'Italia | L'Isis è pronto ad infiltrarsi : Gli 007 sottolineano poi come la guerra civile possa scatenare una nuova offensiva dei gruppi legati alL'Isis. Intanto Parigi finisce sotto accusa: "Militari francesi tra le truppe di Haftar"

La Libia sprofonda nel caos e l'Isis torna a colpire : salta la conferenza dell'Onu : L ulteriore caos creato in Libia dall attacco del generale Khalifa Haftar a Tripoli stato sfruttato dall Isis per tornare a colpire, mettendo letteralmente a ferro, fuoco e sangue una localit nel ...

Libia - salta la Conferenza di pace. Colpo Isis a Haftar - almeno 47 morti e centinaia di feriti : Khalifa Haftar, l'uomo che oggi Fayez al Serraj vuole far arrestare per "crimini di guerra", ha raggiunto un primo obiettivo - far saltare la prossima Conferenza di pace - ma ha subito un durissimo Colpo militare nella citta' cruciale di Fuqaha, proprio da parte di quell'Isis che aveva promesso di spazzare via dal paese. La Conferenza sulla Libia in programma dal 14 al 16 aprile a Ghadames, e alla quale lo stesso maresciallo della Cirenaica ...

Libia - raid di Haftar su aeroporto di Tripoli. Attacco Isis : 2 morti | : L'attentato terroristico è avvenuto nel centro del Paese. Lo scalo di Mitiga, dopo l'Attacco di ieri, ha ripreso i voli nelle ore notturne. Conte telefona a Sarraj: "Attacco ingiustificato". Macron: "...

Anche l'Isis negli scontri in Libia - Fico : no a risoluzione militare : La Libia ospita il caos, la guerra, l'insediamento nel paese di alcune forze dell'Isis è come benzina sul fuoco per l'attuale governo in carica del premier Fayez al-Sarraj, già sotto attacco dall'Esercito Nazionale, guidato dal generale Khalifa Haftar. Cadono nel vuoto gli appelli internazionali che auspicano ad una risoluzione pacifica, come quello del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutteres. Ieri lo stesso auspicio è stato ...