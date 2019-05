Guild Wars 2 | l' Episodio 6 | War Eternal arriva questo mese e porta con sé una

Svelata la nuova imperdibile cavalcatura volante per Guild Wars 2 : Guild Wars 2 si appresta a mettere a disposizione dei giocatori più valorosi una nuova cavalcatura volante, niente meno che un drago, denominato "Skyscale".Come riportano i nostri colleghi inglesi di Eurogamer.net, il paragone è piuttosto semplice: Skyscale sarà per Guild Wars 2 quello che un elicottero è per l'aviazione nel mondo reale.Linsey Murdock, lead designer, ci racconta: "Se per il grifone abbiamo parlato di motore a reazione, in quanto ...