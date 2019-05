Amanda Knox a Modena | Cagossi | Gravi gli insulti nei suoi confronti

Amanda Knox torna in Italia per un convegno sulla giustizia : non è una barzelletta : Amanda Knox tornerà a breve in Italia. La ragazza di Seattle ha accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. La giovane americana accusata dell'omicidio di Meredith Kercher e poi definitivamente assolta parteciper

Amanda Knox torna in Italia per parlare di «processi mediatici» : Dopo quasi otto anni, Amanda Knox torna in Italia: sarà a Modena dal 13 al 15 giugno per intervenire alla prima edizione del Festival della giustizia penale. Come scrive Il Dubbio, testata del Consiglio nazionale forense, parlerà al pubblico durante un incontro su Il processo penale mediatico. «Sono stata onorata di avere ricevuto l’invito a parlare agli Italiani in questo evento storico e di tornare in Italia per la prima volta», ha ...

Amanda Knox torna in Italia - sarà ospite del Festival della giustizia penale : sarà la protagonista dell'incontro "Il processo penale mediatico". E lei commenta in un tweet: "Onorata di essere qui". L'organizzatore dell'evento: "E' un'icona del processo mass-mediatico"

