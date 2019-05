ITS 2019 | «Sincerely True»

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ITSITSITSITSITSITSITSITSITSProvengono da 15 nazioni diverse, sono stati selezionati da un’accurata giuria formata da addetti ai lavori, giornalisti, headhunter e hanno in tasca una vena creativa pronta a plasmare e intessere il tema – «» – della nuova edizione del concorso. I finalisti di ITS, International Talent Support, il famoso contest di scouting nato da un’idea di Barbara Franchin e dal team EVE, si dicono pronti a battersi per il podio a suon di estro il prossimo 12 luglio, giorno delle premiazioni che si terranno a Trieste, negli spazi del Magazzino 42, come sempre affollati da designer, insegnanti, ex finalisti che da anni ormai compongono la ITS Family. In gara le visioni creative e le interpretazioni dei giovani concorrenti, che raccontano un mondo gender fluid, dove il giudizio e il ...

