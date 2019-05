Apre la porta di casa e viene morso al volto da un serpente

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Pina Francone L'episodio in Oklahoma, Usa, dove un uomo è stato attaccato dal rettile, un esemplare non velenoso Ha aperto ladie unè sbucato fuori: lo ha attaccato e lo haal. L'episodio da horror in Oklahoma, Stati Uniti d'America, e il protagonista della vicenda è Jerel Heywood. L'uomo ha infilato le chiavi nella serratura e aperto l'uscio con la maniglia, quando l'animale lo ha assalito, mordendolo vicio all'occhio. L'intera scena, peraltro, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate sul portico della propria abitazione. Fortunatamente per il signore americano, l'esemplare non era velenoso e lui se l'è cavata allora "solo" con tanta, tantissima paura. Queste le sue parole rite da Dagospia: "L'unica cosa che riuscivo a pensare era che dovevo correre all'ospedale. Non avevo visto il, ma per fortuna mi ...

