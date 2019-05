Zaniolo-Juventus | clamorosa rivelazione | “Chi non ci andrebbe?”

Zaniolo-Juventus - c’è l’offerta bianconera e un nuovo retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Zaniolo. Il trequartista della Roma resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere dalla potenziale qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi o meno. Occhio però al forte interesse del […] More

La Juventus di domani : dubbio Allegri - un big in difesa e Zaniolo o Chiesa per l'attacco : TORINO - 'Rivoluzionare non serve a niente'. Specialmente se sei la squadra campione d'Italia con cinque giornate di anticipo e dopo un campionato più simile a una discesa libera che a un percorso a ...

Zaniolo-Juventus - retroscena : incontro tra Paratici e l’agente del giocatore : ZANIOLO JUVENTUS – Buone notizie sul fronte Zaniolo, adesso i tifosi sognano il grande colpo.La Juventus, dopo la gara contro l’Ajax, comincia già a studiare la situazione per la sessione di calciomercato estiva. Secondo indiscrezioni, infatti, Fabio Paratici si starebbe muovendo per capire la fattibilità della trattativa, con la Roma, per arrivare al centrocampista Nicolò Zaniolo. A legittimare l’interesse bianconero c’è la ...

Juventus-Zaniolo : offerta da 50 milioni e affare per il 2020 : JUVENTUS ZANIOLO – Il 2020: sarebbe questa la chiave per strappare Nicolò Zaniolo da Roma e portarlo a Torino. In casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions stanno programmando la squadra che verrà e il giovane ex Primavera dell’Inter sarebbe tra i primi nomi sulla lista di Fabio Paratici. Zaniolo da dicembre in avanti ha mostrato […] L'articolo Juventus-Zaniolo: offerta da 50 milioni e affare per il 2020 proviene ...

Juventus - CR7 chiede rinforzi. Da Salah a Zaniolo - ecco gli obiettivi : La Juventus è uscita malamente dalla Champions League, nonostante Cristiano Ronado. Lo stesso fuoriclasse di Funchal, confidandosi con la madre, avrebbe dichiarato: "Non posso fare i miracoli". L'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United ora si aspetta rinforzi in vista della prossima stagione anche se Fabio Paratici dovrà stare molto attento ad operare sul mercato dato che il rosso in bilancio, frutto dell'investimento proprio su CR7, ...

Zaniolo-Juventus - nuovi dettagli : la madre svela un retroscena : Zaniolo-Juventus – La Juventus sta lavorando, come sempre, in anticipo sulle possibili trattative di calciomercato dell’estate. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha sondato il terreno per diversi profili, tra i quali c’è anche quello di Nicolò Zaniolo della Roma. Il centrocampista, classe 1999, in questa stagione ha fatto ottime prestazioni e si è conquistato gli occhi delle big europee. Leggi anche: SPAL-Juventus streaming: ...

La Juventus sarebbe pronta a far cassa per Zaniolo : Il calciomercato potrebbe entrare nel vivo a breve: mancano due mesi alla fine della stagione, ma sopratutto in top club stanno già programmando le operazioni per la prossima stagione. Molto dipenderà dalle posizioni in classifica che alcune squadre raggiungeranno: si sa che l'accesso alla Champions League significa maggiori incassi per le società, ecco perché il mercato di alcune dipenderà proprio da questo. Se l'Inter è oramai staccata 5 punti ...

Zaniolo-Juventus - affare possibile ma solo ad una condizione : i dettagli : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, potrebbe lasciare la Capitale alla fine di questa stagione per iniziare una nuova avventura. Il giocatore, ex Inter, è fortemente nel mirino della Juventus che lo vorrebbe per la prossima stagione. Non sarà facile però strapparlo ai giallorossi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il suo arrivo a Torino, però, passa da una cessione importante. Leggi anche: ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione a centrocampo : si pensa a Zaniolo e Ndombele : Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Fabio Paratici avrebbe intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione nel reparto mediano della Juventus. Ancora da chiarire il futuro di Sami Khedira, che quest'anno è stato vittima di numerosi infortuni e che dunque potrebbe essere ceduto (nonostante sia un grande pallino di Massimiliano Allegri). In bilico anche il futuro di Miralem Pjanic, che è sempre stato considerato insostituibile dal ...

Zaniolo Juventus : il padre dice sì - la Roma si infuria : Zaniolo Juventus- L’interesse dei bianconeri per il giovane centrocampista offensivo giallorosso è molto alto. Come noto, già a gennaio i dirigenti hanno provato a convincere la Roma con un’offerta intorno ai 45 milioni di euro più bonus. Troppo pochi dato che la valutazione di Zaniolo è intorno ai 60 milioni. In questi giorni i dirigenti […] More

Zaniolo-Juventus - retroscena : ecco perchè ora si può davvero! : ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici punta Nicolò Zaniolo e si prepara ad un affondo reale e concreto sul centrocampista della Roma. Il giocatore giallorosso ha messo leggermente in dubbio il suo futuro dopo il match contro la Fiorentina, ma chiaramente la Roma farà di tutto per trattenere il suo talento alla corte capitolina. Tuttavia Paratici osserva […] More

Juventus : Zaniolo ancora senza un rinnovo con i giallorossi potrebbe arrivare a Torino : Nicolò Zaniolo è sicuramente un astro nascente del calcio italiano e dell'A.S Roma in particolare. Non solo perché è estremamente giovane. Ma anche perché è dotato di notevoli qualità tecniche che hanno destato la curiosità prima e l'attenzione poi di tanti grandi club del calcio europeo oltre, ovviamente, a quello del Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, sempre attento a scoprire nuovi talenti italiani. D'altra parte, il momento che sta ...

Zaniolo-Juventus - ora i tifosi possono sognare : cosa c’è di vero? : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus si prepara a tentare l’affondo in maniera reale e concreta su Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma potrebbe lasciare la capitale in caso di mancata qualificazione giallorossa alla prossima Champions League. 70 milioni la sua attuale valutazione. Chiaramente la Juve osserva interessata, ma resta alla finestra. Difficile immaginare un affondo immediato, […] More

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare Zaniolo e Icardi : potrebbero esserci importanti novità nella prossima stagione per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è quello mediano. In dubbio la permanenza di Sami Khedira, che ha subito numerosi infortuni anche in questa stagione. Da valutare anche il futuro di Miralem Pjanic, sul quale è molto forte l'interesse di alcuni importanti club europei, come Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Uno ...