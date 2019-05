Rai | Crozza a Fazio | “Il tuo è diventato il lavoro più pericoloso del mondo | sei nel

Maurizio Crozza rimane a Discovery - l'ad ARaimo : "Un asso - con noi per almeno altri tre anni" : Scavalcherà il decennio la collaborazione fra la satira di Maurizio Crozza e il gruppo Discovery Italia. A discapito di quanto rumoreggiato nelle scorse settimane, il comico genovese non tornerà in pianta stabile in Rai, ma continuerà a rimanere per altri tre anni punta di diamante di Nove, rete che lo ha accolto nel 2017 con la trasmissione Fratelli di Crozza, attualmente in onda con la terza stagione. A rivelare la notizia è il sito ...