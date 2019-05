MotoGp – Due podi consecutivi per la Suzuki e festeggia con una fantastica sorpresa per i

MotoGp - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Le Mans : Tra due settimane (17-19 maggio) tornerà in scena il Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia) ci godremo lo spettacolo del Circus delle due ruote e il tema sarà sempre lo stesso: tutti contro Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda resta sempre il riferimento mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, in sella alle loro Yamaha e Ducati, cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per contendere al campione del mondo ...

MotoGp – Vinales vede il bicchiere mezzo pieno : “due Yamaha satellite davanti? Deve motivarci non frustrarci” : Maverick Vinales fiducioso e soddisfatto dopo le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo della Yamaha Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc Marquez, che ...

MotoGp Jerez - i due volti della Yamaha. Rossi cercherà il miracolo : Jerez de La Frontera, 4 maggio 2019 - Le qualifiche del Gp di Spagna evidenziano una serie di tratti su cui, favoriti e non al Mondiale di MotoGp , dovranno riflettere. Primo: c'è una Yamaha che ...

MotoGp - due italiani al comando : a Jerez Dovizioso e Rossi contro Marquez : ... Mentre Marquez è solo quarto alle spalle del sorprendente Rins, Il pilota della Suzuki è la sorpresa, ma sono Andrea e Valentino a costituire la vera minaccia per il campione del mondo. Rispetto ...

MotoGp – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

Sfide Storiche è la modalità di MotoGp 19 che ci permette di rivivere dei momenti storici delle due ruote : Con un nuovo trailer, Milestone ha presentato la nuova modalità Sfide Storiche di MotoGP 19, in cui i giocatori possono rivivere alcune delle Sfide più emozionanti della storia di MotoGP. Ecco il comunicato ufficiale.La modalità Sfide Storiche è un vero tuffo nella storia della MotoGP, dove i giocatori avranno a disposizione più di 50 piloti leggendari e 35 moto ufficiali delle categorie 500cc e MotoGP™, tutto perfettamente ricreato in ...

MotoGp - GP Austin 2019 tra due insidie : Marquez e l'asfalto : I numeri dicono che ad Austin non c'è storia, l'accoppiata pole-vittoria è affare esclusivo di Marc Marquez . Ma sono proprio i numeri a dire che non si può vincere sempre. Certo l'impresa per chi ...

MotoGp - GP Usa 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso ad Austin. Due ottimi podi nel 2014 e 2015 - poi molte delusioni : La stagione 2019 del Motomondiale continua nel fine settimana del 12-14 aprile in Texas per la settima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America sulla pista di Austin. Dopo un avvio di Campionato abbastanza convincente, caratterizzato dalla vittoria in volata in Qatar e dal terzo posto in Argentina, Andrea Dovizioso si presenta alla vigilia del terzo round stagionale con la consapevolezza di avere a disposizione probabilmente la ...

MotoGp - GP Usa 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Austin. Due podi e qualche delusione : Dopo i primi due round in Qatar e Argentina, il Motomondiale si trasferisce in Texas per l’ultima tappa extra-europea prima di un lunghissimo tour de force nel Vecchio Continente composto da 11 weekend di gara distribuiti in poco più di 4 mesi. Dal 12 al 14 aprile si corre dunque sulla pista di Austin per la settima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America valevole per il Mondiale MotoGP, terreno di conquista prediletto ...

MotoGp - GP Usa 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Austin. Due soli podi e diverse delusioni nonostante i notevoli miglioramenti recenti : Dopo i primi due round in Qatar e Argentina, il Motomondiale si trasferisce in Texas per l’ultima tappa extra-europea prima di un lunghissimo tour de force nel Vecchio Continente composto da 11 weekend di gara distribuiti in poco più di 4 mesi. Dal 12 al 14 aprile si corre dunque sulla pista di Austin per la settima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America valevole per il Mondiale MotoGP, terreno di conquista prediletto ...

VIDEO GP Argentina MotoGp - Highlights e sintesi : Marquez domina - Valentino Rossi vince il duello con Dovizioso : A Termas de Rio Hondo è andato in scena il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. La gara sul circuito sudamericano è stata semplicemente spettacolare e avvincente, ricchissima di colpi di scena ed emozionante fin sul traguardo. Marc Marquez ha dominato fin dalla partenza e ha vinto con ampio margine, alle sue spalle si è infiammato il duello tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che hanno duellato per la piazza ...

MotoGp – Che spettacolo in Argentina! Valentino Rossi vs Dovizioso : duello mozzafiato [VIDEO] : Valentino Rossi e Dovizioso regalano spettacolo nel Gp d’Argentina: duello a colpi di sorpassi tra i due italiani a Termas de Rio Hondo E’ in corso, sul circuito di Termas de Rio Hondo, il secondo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti stanno disputando il Gp d’Argentina, nel quale non manca di certo lo spettacolo. Dopo una partenza impeccabile, Marquez sta dominando la gara con estrema facilità, ma non mancano le ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina. Un solo podio e due cadute su cinque partecipazioni a Termas de Rio Hondo : Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe regina Andrea Dovizioso ha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un ...

MotoGp – Iannone si becca un altro due di picche - la stoccata della sua nuova presunta fiamma : Audrey Bouetté smentisce la storia con Andrea Iannone: il pilota di MotoGp era stato avvistato a Milano con la modella francese nei giorni scorsi Dopo l’uscita in coppia nel derby e le foto che l’avevano paparazzato mano nella mano con Audrey Bouetté, Andrea Iannone sembrava aver voltato definitivamente pagina dopo Belen. Il nuovo amore del pilota di MotoGp, a distanza di un solo giorno dalla diffusione della notizia, al ...