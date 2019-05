vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Billboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaBillboard Music Awardse MalumaSi inizia il 12 settembre alla NY BAM Howard Gilman Opera House di New York. Nessuno stadio e nessun palazzetto. Per la prima volta nella sua carriera,porta il suoin una location più intima, in cui potrà stare a stretto contatto con i suoi fan: il teatro. Ad annunciarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram, entusiasta come una ragazzina. La cantante, al momento, ha reso note solo le tappe che la porteranno in Nord America da settembre a novembre: le città toccate saranno «solo» New York, Chicago e Los ...

MarioManca : #Madonna: il «Madame X Tour 2019» sarà nei teatri (e non arriverà in Italia, per ora) - DrApocalypse : #MadameXTour di Madonna, sold out in pochi minuti: prezzi e modalità d'acquisto - LadyNews_ : Madame X di Madonna: significato e tracklist dell’album -