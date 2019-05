Formula 1 | Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin | “gli piacciono i motori | ma se

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Il pilota finlandese ha parlato deldel figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di…Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei, così come in ogni campo della vita.LaPresse/Photo4Potrebbe accadere pure in casa, dove ilpare essersi già innamorato del mondo di papà. A rivelarlo è lo stesso pilota finlandese, intervenuto ai microfoni di motorsport-total.com: “le gare glianche se la sua passione sono iin particolare, vedremo se le cose resteranno così. Quest’estate proverò a metterlo su un go-kart e vedremo se sortirà qualche effetto, con i bambini non si sa mai perchè cambiano spesso idea. Indipendentemente dalla scelta che farà, lo sosterremo pienamente anche se decidesse di diventare un ...

