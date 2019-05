Ronaldo a Madrid - relax giocando a golf : ANSA, - ROMA, 06 MAG - relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid, approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri, ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Juve : Ronaldo torna a Madrid - ma per giocare a golf... : Ha iniziato a praticare questo sport da qualche tempo e se la cava già abbastanza bene, almeno a giudicare dai risultati sul campo. I VIDEO DI GAZZETTA TV con cr7 non si perde mai - Cris ha ...

Ronaldo : 'La gente non vede l'ora che fallisca - a Madrid mi chiedono di tornare al Real' : Il derby di Torino ha messo in evidenza un fatto inconfutabile: Cristiano Ronaldo resta il giocatore più decisivo della Juventus e ieri grazie alla sua splendida rete ha permesso ai bianconeri di pareggiare contro il Torino. Il suo essere campione è evidentemente riconosciuto in tutto il mondo, ed in un'intervista rilasciata ad ICON di El Pais ha avuto modo di parlare di Madrid ed in generale su come la gente si aspetti sempre molto dal ...

Cristiano Ronaldo : “I tifosi mi chiedono di tornare al Real Madrid” : Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo alla rivista “Icon“, pubblicate oggi da “El Pais” . Il portoghese parla delle risposte che ogni hanno deve dare sul campo: “Non nego che alle volte mi dà fastidio e mi stanca dover dimostrare tutti gli anni che sono bravo. Ma ho quello che ho grazie a questa pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, anche a chi mi sta intorno. La gente sta sempre a giudicarti: ...

Ronaldo spaventa la Juve? “A Madrid mi chiedono di tornare” : Ronaldo JUVE- Cristiano Ronaldo, intervistato dalla rivista ICON di El Pais, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo passato madrileno conservandone un gran bel ricordo. Il campione portoghese ha sottolineato come la gente sia rimasta legata al numero 7 juventino, tanto da invocarne un ritorno. Ronaldo ha accettato le lusinghe spaventando leggermente i […] More

Real Madrid - Zidane sa che Cristiano Ronaldo non può essere sostituito : ... non sono poche le stelle in rosa a giocarsi la permanenza o meno alla corte di quella che resta per molti la squadra più prestigiosa al mondo. Ci aspetta un finale di stagione in cui non vinceremo ...

Juventus - Ronaldo vorrebbe Marcelo - che però potrebbe restare a Madrid per la famiglia : Il mercato dei difensori potrebbe essere uno dei più interessanti il prossimo calciomercato estivo: molte società dovranno infatti lavorare molto su questo settore, in particolar modo Juventus e Real Madrid. E proprio queste due potrebbero affrontare intrecci di mercato: la Juve infatti ha bisogno di difensori centrali, con gli addii di Barzagli e Caceres e potrebbe esserci la possibilità di una partenza di Alex Sandro, che ha molto mercato in ...

Il Real Madrid rimpiange Cristiano Ronaldo : senza di lui il doppio delle sconfitte : ROMA - Si chiama effetto Cristiano Ronaldo : se si ha il protoghese in squadra è positivo, se no si subiscono le conseguenze. Lo sa la Juventus che quest'anno con lui sta viaggiando ai soliti ritmi ...

Figo : 'Real Madrid grande anche senza Ronaldo' : 'Quando si tratta di Cristiano, Messi o un altro giocatore migliore del mondo al momento, e' normale che manchi perche' e' il miglior giocatore del mondo' le parole dell'ex interista. 'I giocatori ...

Cristiano Ronaldo ‘beffato’ - il tifoso gli fa autografare la maglia del Real Madrid [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ed il siparietto con il tifoso: il video di CR7 che autografa una maglia del Real Madrid durante il ritiro con il Portogallo Un video di Cristiano Ronaldo, attualmente in ritiro con la Nazionale portoghese, è diventato virale in poche ore. Nel filmato si vede infatti CR7 autografare una maglia del Real Madrid e sorridere al tifoso che gliela sottopone. L’attaccante, dopo aver gentilmente firmato la t-shirt, ...

Real Madrid - Casemiro e la mancanza di Cristiano Ronaldo : Sarebbe la stessa cosa per ogni altra squadra, lui è il miglior giocatore del mondo. È stato un piacere giocare con lui, ma non è più un giocatore del Real Madrid. Dopo aver affrontato l'argomento ...

Real Madrid - Bale mette le cose in chiaro : “il mio rapporto con Ronaldo? Dette un sacco di falsità” : Il giocatore gallese ha parlato del suo ex compagno di squadra, facendo chiarezza sul loro rapporto Nessuna crisi e nessun rapporto incrinato, ma soltanto voci senza fondamento. Gareth Bale è tornato a parlare della sua amicizia con Cristiano Ronaldo, intervenendo ai microfoni di BT Sport per mettere in chiaro alcune cose. LaPresse/Reuters Quanto trapelato sul suo rapporto con CR7 ha fatto infuriare il gallese, che ha svelato la sua ...