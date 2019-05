Mattia De Sciglio | video scherzo Iene Dopo la Champions perde il gatto | star social

Juventus - infortunio per Mattia De Sciglio : problema muscolare : Juventus, l’infortunio di Mattia De Sciglio mette in allerta Allegri che potrebbe non averlo per la gara contro l’Atletico Mattia De Sciglio si è infortunato e non è stato dunque convocato per la gara di questa sera della sua Juventus contro l’Udinese. Un problema all’adduttore della gamba destra per il calciatore che adesso è a rischio anche per l’incontro di martedì di Champions League contro ...