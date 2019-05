Calcio | playoff serie C La Reggina sfiderà il Monopoli | entra anche il Rende decimo | se

giornaledicalabria

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nell'ultima giornata di campionato laacquisisce 3 punti a tavolino contro il Matera e conferma ovviamente la settima posizione.ildell'ex Scienza che ha travolto il Siracusa e conclude ottavo. Match in programma domenica al Granillo di Reggio Calabria, agli Amaranto basta un pari, i pugliesi devono vincere. La sorpresa arriva da ...

MondoPalermo : Binda sul caos Palermo: “I rosanero possono ritrovarsi in serie C. In ogni caso i playoff…” (FOTO) - vitotroilo : ASD Futsal Salinis-Futsal Breganze 2011 a Ruvo Divisione Calcio a cinque - MondoPalermo : Serie B, Foggia-Perugia: i rossoneri per evitare la C, gli umbri a caccia dei playoff. Le formazioni ufficiali… -