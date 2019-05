Serie D | Il Fasano a Gravina per salutare la stagione

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cingoli e Bologna retrocesse - cade la Junior Fasano : Va in archivio anche il penultimo turno della Serie A di Pallamano maschile 2019, e lo fa emettendo i primi verdetti, almeno per quanto riguarda la zona bassa della classifica. La sconfitta del Cingoli sul campo della capolista Bolzano per 43-32 costa infatti la permanenza nella massima categoria ai marchigiani, che però non sono i soli a retrocedere. Il successo del Merano contro il Conversano per 27-24 porta gli altoatesini nella zona sicura, ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano aritmeticamente primo - Cassano Magnago e Fasano in corsa per i play-off : Giornata numero 24 della Serie A di Pallamano maschile che consegna il primato al Bolzano, con la formazione allenata da Boris Dvorsek capace di sconfiggere 32-17 il Fondi, mettendo aritmeticamente le mani sul primo posto, davanti a Pressano e Conversano, vittoriosi rispettivamente su Brixen (33-27) e Gaeta (32-26). In zona play-off ci resta anche il Cassano Magnago, giustiziere 23-20 del Merano, ma tallonato dalla Junior Fasano, che tra le mura ...