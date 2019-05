Saint-Maximin chiama il Milan | Sono pronto

Nizza - clausola da 60 milioni nel contratto di Saint-Maximin : Secondo quanto riportato da RMC sport in Francia nel contratto di Allan Saint-Maximin con il Nizza è presente una clausola di valorizzazione da 60 milioni. Il Milan lo sta cercando, ma ritiene quelle cifre fuori mercato.

Milan - non solo Saint-Maximin : altro esterno da 20 milioni : Il Milan è sempre alla ricerca di un esterno offensivo. Come scrive il Corriere dello Sport , oltre a Saint-Maximin i rossoneri seguono anche Dani Olmo della Dinamo Zagabria, valutato 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan : Suso può valere 40 milioni - fra i possibili sostituti Saint-Maximin : Il Milan si trova nel momento decisivo della stagione, ma deve affrontare il problema dello scarso rendimento di uno dei suoi giocatori più importanti. Si tratta dello spagnolo Jesus Suso, che da tempo non garantisce un livello di prestazione adeguato al suo valore. I dirigenti rossoneri starebbero dunque iniziando a guardarsi intorno considerando una probabile cessione nel prossimo mercato estivo. Calciomercato Milan: Tottenham, Atletico e ...

Scout al lavoro : Arsenal da Suso - Milan da Saint Maximin : A volerla leggere così sembra proprio un passaggio di consegne: Suso in partenza, Saint Maximin in arrivo . È la sintesi estrema, e in realtà decisamente prematura, di quanto potrebbe accadere al ...

Calciomercato Milan tra Saint-Maximin - Deulofeu e... Balotelli : Ma come riportato anche dal quotidiano catalano 'Sport', le cose potrebbero cambiare in estate. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare per il ritorno in rossonero e la trattativa con la ...