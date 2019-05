Reggina | che entusiasmo in città! Inaugurato il primo store ufficiale amaranto VIDEO

ESCLUSIVA – Ivan Franceschini a CalcioWeb : “Reggina? I tifosi devono essere contenti - vi svelo perchè” : Momento difficile in casa Reggina, il club amaranto è reduce dal clamoroso tonfo interno davanti al pubblico amico contro la Sicula Leonzio, ko che ha complicato la corsa alla qualificazione ai playoff. Dopo l’ennesimo ko la dirigenza ha optato per un nuovo ribaltone in panchina, via l’allenatore Drago al suo posto è tornato Cevoli. Adesso la squadra è al lavoro per preparare la trasferta contro la Cavese, vietato un nuovo ...