Metà Italia si sveglia d' inverno | il vortice polare fa crollare le

Baseball - l’Italia sosterrà un test a Bologna contro l’UnipolSai a Metà maggio : E’ stato reso noto dalla FIBS che l’Italia del manager Gilberto Gerali tornerà in scena in tempi piuttosto brevi. Il 15 maggio, alle ore 19, la Nazionale azzurra sarà infatti impegnata in una sfida contro la Fortitudo UnipolSai Bologna al “Gianni Falchi”. Si tratta di un impegno di preparazione verso gli Europei e il successivo torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi i giocatori chiamati da Gerali ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : l’Italia vola - Farfalle prime a Guadalajara a Metà gara : Le Farfalle sono tornate a volare dopo la battuta d’arresto di Baku e si sono scatenate in occasione della prima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale per importanza organizzato dalla FIG. L’Italia ha giganteggiato nell’esercizio con le cinque palle ed è stata premiata con un roboante 25.500 (16.900 il D Score), Alessia Maurelli e compagne si trovano al comando del ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : il Canada si impone 3-1 - per Metà gara Italia vicina allo spareggio olimpico : Si chiude qui la favola azzurra, non arriva il miracolo, ma c’è comunque davvero da fare i complimenti ad una squadra che è stata magnifica. La nazionale maschile di Hockey su prato esce sconfitta nelle semifinali delle Finals Series 2019 di Kuala Lumpur (Malesia), che oltre a mettere in palio un posto per l’ultimo atto avevano anche la doppia valenza, c’era infatti per la vincitrice un pass per lo spareggio olimpico in chiave ...

Alitalia - verso mini-proroga per le offerte. Non oltre Metà maggio : SUL TAVOLO ATLANTIA - Della partita sarebbe anche il Ministero dell'Economia con il 15% , ingresso consentito dalle norme predisposte nel dl crescita approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ...

Alitalia - verso miniproroga a Metà maggio : ANSA, - ROMA, 28 APR - Potrebbe arrivare una miniproroga di un paio di settimane per la definizione della cordata pronta a partecipare alla newco Alitalia. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ...

Sondaggio - Antonio Noto silura il governo Lega-M5s : per la Metà degli italiani cadrà : Per il governo scorrono le ultime ore di vita prima che il voto per le Europee lo spazzi via con una inesorabile crisi di governo. La metà degli italiani è convinta che fra circa un mese l'esecutivo a guida Lega-M5s non potrà far finta di niente quando emergeranno i risultati delle prossime elezioni

Sanità - tra i medici europei che lasciano il loro Paese più della Metà sono italiani : reclutati su Linkedin - paga molto più alta : La fuga dei medici italiani. Tra i camici bianchi europei che lasciano il loro Paese, il 52% è costituito proprio da italiani: più della metà, mentre i tedeschi seguono molti distanti con il 19 per cento. I dati della Commissione Ue raccontano una realtà che è già da tempo sotto gli occhi delle Aziende sanitarie locali. La regione con il maggior numero di medici che espatriano è il Veneto, con 80 professionisti su 1.500 che emigrano ogni anno. ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia nona a Metà gara - partenza difficile per le Farfalle : A Baku (Azerbaijan) è iniziata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica. L’Italia tornava in pedana dopo la pausa pasquale ma le Farfalle non sono riuscite a esibirsi al meglio con le cinque palle: le ragazze di Emanuela Maccarani, reduci dal terzo posto di Pesaro e dalla seconda piazza di Sòfia, hanno infatti commesso qualche errore di troppo e si sono fermate a un deludente 21.650 (15.3 il D Score, 6.750 ...

Vaccini : per Metà degli italiani sono pericolosi : italiani e Vaccini, un rapporto da sempre non facile. Il nostro è un popolo di no vax? Semplificazioni a parte, i dati di Eurobarometro parlano chiaro: il 46 per cento dei connazionali, quindi quasi un italiano su due, quasi la metà della popolazione, crede nella possibilità che i Vaccini possano causare gravi effetti collaterali.Più di un italiano su tre pensa invece che i Vaccini siano pericolosi perché indeboliscono il sistema immunitario ...

Giustizia - Eurobarometro : tempi lunghissimi e secondo Metà degli italiani è poco indipendente : Una Giustizia, quella italiana, lentissima e percepita dai cittadini come poco indipendente. Questo il giudizio emerso dall’indagine sullo stato di salute della Giustizia condotta dalla Commissione europea in tutti paesi membri dell’Unione. In Italia occorrono più di 1.200 giorni per chiudere una causa civile in Cassazione, più di 800 per il secondo grado e oltre 500 in primo grado. Inoltre, nella classifica sulla percezione ...

C'è chi sostiene che più di Metà del Pil italiano è prodotto in sole 3 regioni : Si legge infatti che 'l'incidenza dell'economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno, 19% del valore aggiunto,, sopra alla media nel Centro, 14,2%, e inferiore nel Nord-est, 11,9%, e nel Nord-...

Turismo - il sindaco Orlando : 'Palermo terza meta in Italia' : "Fra Pasqua e il Primo maggio, Palermo terza città d'Italia per presenze di turisti italiani, dopo Roma e Firenze. Un nuovo risultato che onora tutti noi e ci impegna a fare ancora di più e meglio. Il ...

Pasqua : Omio - Roma meta più prenotata da italiani per ponti : Roma, 19 apr. (Labitalia) - Grazie alla coincidenza con i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, que[...]