Maltempo | grandine e neve | a rischio raccolta frutta

Maltempo - domenica di neve e grandine. Arriva il freddo : allerta anche al Sud : Prima domenica di maggio all’insegna del vortice polare: nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Temporali e vento forte, allerta su mezza Italia. E la settimana si apre all’insegna del Maltempo. Un turista tedesco muore a Marsala mentre faceva kite

Maltempo a Treviso - nuova grandine sui vigneti del Prosecco : Treviso Doveva essere un weekend di eventi, spettacoli, sport: e invece niente. Le previsioni meteo sono nefaste e tutti gli organizzatori rimandano di una o due settimane. Salta praticamente ogni evento all'aperto nella Marca in un inizio di ...

Maltempo al Nord : forte temporale con grandine su Milano : Maltempo diffuso e localmente intenso in queste ore sul Nord Italia. Un forte temporale ha colpito Milano e l'area a Nord del capoluogo lombardo. Tuoni frequenti, forti rovesci di pioggia e a...

Meteo - forte Maltempo in Romania : grandine - piogge torrenziali e un grande tornado. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Maltempo - Coldiretti Vicenza : positive le nevicate - meno la grandine : Con la caduta di un terzo di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno, il ritorno della neve sulle montagne è importante per ripristinare le scorte idriche. I violenti nubifragi accompagnati da grandine che si sono abbattuti a macchia di leopardo nel Vicentino, però, hanno provocato pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità. È quanto emerge dal primo bilancio sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo che ...

Maltempo - Coldiretti : “Importante il ritorno della neve - ma la grandine ha provocato danni” : “Con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno, il ritorno della neve sulle montagne è importante per ripristinare le scorte idriche, i violenti nubifragi accompagnati da grandine che si sono abbattuti a macchia di leopardo hanno provocato pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità“: è quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo ...

Maltempo : “In Veneto grandine sui vigneti di prosecco” : Violenti nubifragi e grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo nel nord Italia, dal Veneto alla Lombardia, provocando pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità con la caduta di un terzo di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulle regioni del nord, dove è caduto ...

Maltempo Bergamo - pioggia e grandine : allagato l’aeroporto di Orio al Serio : Un violento temporale con grandine e pioggia si è abbattuto su tutta la provincia di Bergamo oggi pomeriggio, causando disagi anche all’aeroporto di Orio al Serio. Il forte vento ha provocato la rottura di un collettore di acqua piovana e dal soffitto dell’area arrivi è piovuto all’interno, allagando il pavimento. In una mezz’ora i tecnici dello scalo hanno sistemato la conduttura e asciugato l’area interessata. Un ...

Maltempo in Nord Italia : “La grandine distrugge serre e raccolti” : Danni a serre e strutture, oltreché in campo, con colture orticole e florovivaistiche colpite da bombe d’ acqua e chicchi di grandine caduti ad intermittenza, ad intensità crescente, colpendo il Lecchese, Comasco e la zona di Erba-Cantù. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti, in seguito all’ondata di Maltempo che ha steso a terra le colture cerealicole e, in alcune zone, ha triturato il fieno destinato ...

Maltempo Veneto : grandine nel Veronese [FOTO LIVE] : Il Maltempo sta interessando il Veneto dove per le prossime ore è prevista un’allerta meteo della Protezione Civile. In particolare forti piogge interesseranno la zona di Vicenza, mentre proprio qualche minuto fa una violenta grandinata si è abbattuta a San Zeno di Montagna e Prada, nel Veronese. Ecco le immagini live. L'articolo Maltempo Veneto: grandine nel Veronese [FOTO LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - il Maltempo non si arresta. Ciclone in arrivo : pioggia - grandine e freddo : 72 ore di maltempo su tutta l’Italia. Nei prossimi giorni sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile, che sarà all’insegna del tempaccio, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sono possibili forti acquazzoni e locali nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord ...

Meteo - Maltempo fino al 25 aprile : due giorni di pioggia e grandine : E' all'insegna del maltempo il ponte che porta al 25 aprile. Il ciclone mediterraneo che avanza dal nord Africa verso il sud della Sardegna porta 'un pesante carico di pioggia, temporali e grandine, e ...