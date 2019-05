Teo Teocoli a Domenica In | imitazioni | chi è e carriera del comico

termometropolitico

(Di sabato 4 maggio 2019) TeoIn:, chi è edelTeoIn:, chi è edelTeo, il noto attore e, sarà tra gli ospiti di punta della nuova puntata diIn condotta dall’immancabile Mara Venier. Oltre a lui, negli studi “Fabrizio Frizzi”, saranno presenti anche: Antonino Cannavacciuolo, Martina Stella, Riccardo Fogli, Fabrizio Moro e tanti altri, per un appuntamento imperdibile e pieno di emozioni.Teoè un attore eitaliano conosciuto anche in virtù delle sue esilarantidi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, come Maurizio Costanzo e Adriano Celentano, ma non solo. Ai microfoni di Mara Venier, in occasione della settimanale puntata diIn, ripercorrerà certi importanti, ed esilaranti, momenti della sua vita e della suaricca di ...

Raiofficialnews : #DomenicaIn: nella puntata del #5maggio, #MaraVenier intervista Riccardo Fogli, @SabrinaSalerno, Teo Teocoli, Marti… - frasfigalovemik : TEO TEOCOLI INTERPRETA ALLA SUA MANIERA NON E' FRANCESCA - Antoninochef : RT @Raiofficialnews: #DomenicaIn: nella puntata del #5maggio, #MaraVenier intervista Riccardo Fogli, @SabrinaSalerno, Teo Teocoli, Martina… -