Reddito di cittadinanza | Flavio Briatore senza mezzi termini | ' È una cazz***' E dà

Briatore - Reddito cittadinanza? Una c... : ANSA, - CAPRI, NAPOLI,, 4 MAG - "Il reddito di cittadinanza è una ca.....". Non usa mezzi termini Flavio Briatore a margine dell'assemblea di Federalberghi a Capri, dove boccia senza dubbi anche il ...

Briatore : “Il Reddito di cittadinanza è una caz… Bisogna creare posti lavoro” : L'imprenditore boccia la misura voluta dal governo per favorire l’occupazione e si dice contrario anche ad un salario minimo. A margine della 69esima assemblea di Federalberghi, afferma che “ci vorrebbero dei contratti stagionali” che permettano agli imprenditori di “sostituirsi al governo... Il reddito di cittadinanza è una cazzata. Creiamo posti di lavoro – ha sottolineato l'imprenditore – prima di dare tutte queste garanzie alla gente, che ...

Briatore : "Il Reddito di cittadinanza è una caz..." : “Il reddito di cittadinanza è una cazzata”. Flavio Briatore boccia la misura voluta dal governo per favorire l’occupazione. A margine della 69esima assemblea di Federalberghi, afferma che “ci vorrebbero dei contratti stagionali” che permettano agli imprenditori di “sostituirsi al governo. Se il governo dà a un dipendente 700 euro di reddito di cittadinanza per non far niente bisognerebbe - ...

Per il Reddito di cittadinanza «tesoretto» fino a 1 - 8 miliardi : A fine anno le risorse che risulteranno non assorbite dalle domande accolte dall’Inps sono destinate ad arrivare a quota 1,6-1,8 miliardi. I Cinque Stelle puntano a indirizzare la “dote” su due capitoli: famiglia e lavoro...

Domande Reddito di cittadinanza - superata quota 1 milione : ora obiettivo lavoro : Le Domande all’Inps al fine di prendere il reddito di cittadinanza hanno raggiunto quota un milione (1.016.977) ma ora arriva la fase più difficile per il governo: inserire al lavoro i beneficiari della misura senza occupazione. Per questa fase che dovrebbe partire con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di chi riceve la Rdc […] L'articolo Domande reddito di cittadinanza, superata quota 1 milione: ora obiettivo lavoro ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - richieste in calo : restano tre miliardi in cassa : Due-tre miliardi secondo una valutazione cauta, ma forse anche di più: i potenziali risparmi derivanti da Reddito di cittadinanza e Quota 100 si fanno sempre più concreti ed iniziano ad entrare nei ...

Itinerari Previdenziali - Reddito di cittadinanza da meno di 300 euro al mese per una famiglia su 4 : Roma, 3 mag. (Labitalia) - "Le stime rilasciate sugli importi di erogazione dei sussidi del reddit[...]

Reddito di cittadinanza - oltre un milione di domande. Campania in testa : È un circuito e si rimette in moto l'economia'. Per assistere i centri per l'impiego a breve saranno arruolati 3.000 navigator e la prossima settimana, l'8 maggio, scadrà il termine per le ...

Reddito di cittadinanza - 500 euro non valgono la paura di scoprire il "nero" : Dopo le polemiche sull'importo nuova tegola su una misura che necessita di correttivi: secondo un'analisi di Itinerari...

Reddito di cittadinanza : un milione di domande. Campania al top : Più di un milione di domande di Reddito di cittadinanza presentate: precisamente sono 1.016.977 le istanze ricevute al 30 aprile. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 172.175, seguita dalla Sicilia, con 161.383 domande. Superiori alle 90mila le richieste in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 93.048, 90.008 e 90.296). Le regioni con il minor numero di domande di Reddito di cittadinanza sono ...