Almeno tre cose da sapere per registrare chiamate con Huawei e Honor | l’APK per EMUI 9

Il ciclone Fani devasta l’India : Almeno 8 morti e oltre un milione di evacuati : Il ciclone Fani, il più violento a colpire l’India negli ultimi 20 anni, ha devastato il Paese con venti a 240 km/h e piogge torrenziali. La tempesta ha effettuato il “landfall” sulla costa orientale, vicino alla città di Puri, nello stato dell’Orisha: 8 le vittime finora accertate, secondo l’ultimo bilancio del Times of India. L’India è corsa ai ripari per tempo, evacuando oltre un milione di persone in ...

Calcio - i tempi di recupero di Iker Casillas : si parla di Almeno tre mesi - ma c’è chi mette in dubbio il ritorno all’attività agonistica : Iker Casillas, estremo difensore spagnolo del Porto, ieri è stato colpito da infarto acuto al miocardio nel corso di una seduta d’allenamento. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 37enne resterà nell’unità coronarica intensiva del CFU di Oporto almeno fino a domenica. L’ANSA ha raccolto i pareri di due medici sul suo eventuale ritorno al Calcio giocato e sui tempi di recupero. Il medico del Porto, Nelson Puga, ha ...

Casillas - le condizioni dopo l'infarto : 'Almeno tre mesi di stop' : ROMA - 'Uno stop di almeno tre mesi': è questa al momento la diagnosi per Iker Casillas , il 37enne portiere spagnolo del Porto, campione del mondo nel 2010 come capitano della Spagna, che ieri è stato colpito da un infarto acuto al miocardio durante l'allenamento con la sua squadra e ricoverato d'urgenza. ' Casillas recupererà pienamente, ...

Berlusconi operato d'urgenza. Starà Almeno tre giorni in ospedale : In sala operatoria alle 19.30 per occlusione intestinale, due ore di intervento, poi il trasferimento in terapia intensiva e la prospettiva di almeno altri tre giorni d'ospedale. Silvio Berlusconi è ...

Francia - continua la mobilitazione dei gilet gialli : “Diversi feriti a Strasburgo - arrestate Almeno tre persone” : Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i gilet gialli tornano a mobilitarsi nelle piazze di Francia per protestare stavolta contro quello che definiscono il “blabla” presidenziale. Una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso del sabato ma questa volta da Parigi l’attenzione si è concentrata su Strasburgo, dove si sono radunate centinaia di persone e dove si sono verificati ...

Potente terremoto alle Filippine : trema l'isola di Luzon - Almeno 8 vittime : Una Potente scossa di terremoto è stata registrata oggi 22 aprile 2019, esattamente alle 11.11 italiane, corrispondenti alle 17.11 all'epicentro, sull'isola di Luzon, principale territorio delle...

Attentato in Sri Lanka - bombe in chiese e hotel : oltre 200 - Almeno 35 stranieri tra le vittime : Sale a otto il numero di esplosioni che hanno colpito domenica mattina chiese e hotel dello Sri Lanka: oltre 200 i morti, oltre 560 feriti. Secondo le informazioni delle autorità del Paese, ancora frammentarie, sarebbero35 le vittime straniere. «L’Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche sugli attacchi in Sri Lanka». Al momento non risultano coinvolti italiani. La Farnesina diffonde il numero di ...

Pasqua di sangue in Sri Lanka - esplosioni in chiese e hotel : oltre 200 morti e Almeno 500 feriti : Una lunga serie di esplosioni simultanee si è verificata in hotel di lusso e chiese durante le celebrazioni di Pasqua in Sri Lanka, causando morti e feriti. Secondo le prime informazioni diffuse dai media internazionali, le esplosioni sono state otto, in cinque chiese e tre hotel. Si calcolano oltre 200 morti e almeno 500 feriti, ma il bilancio ...

