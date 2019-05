Polemica Lazio-Ranieri | la procura ha chiesto di visionare i video

La Polemica tra Roma e Lazio finisce alla procura federale : sospetti e intrighi non nuovi alla Serie A : Roma e Lazio polemizzano a distanza, con il tecnico giallorosso Claudio Ranieri che non ha spento affatto le chiacchiere attorno al derby “Così è stato e così fu”. Basta un commento sibillino di Claudio Ranieri su un episodio di nove anni fa per innescare un’infuocata polemica a distanza tra Roma e Lazio , già finita sul tavolo della procura federale . Per capire, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Maggio 2010: la ...

Stadio della Lazio - divampa la Polemica : 'Flaminio ipotesi tramontata' : La proposta della Raggi non viene nemmeno presa in considerazione per lo Stadio della Lazio . Dopo le polemiche delle ultime ore, ai microfoni di Radio Radio interviene l'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia : 'Spesso ho parlato delle mie interlocuzioni con Lotito, ci eravamo confrontati circa il Flaminio anche in passato ed il presidente aveva puntualmente ribadito che non ...