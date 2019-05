Gabriele Marchetti | come sta il concorrente di Ciao Darwin 8 dopo l’incidente

termometropolitico

(Di venerdì 3 maggio 2019)sta ildiLo scorso venerdì 26 aprile, la puntata di, che avrebbe visto sfidarsi “Juve contro tutti”, non è andata in onda. La sospensione del programma è stata dovuta ad un brutto incidente capitato ad uno dei concorrenti durante le prove fisiche del Genodrome. Eccosta oggila brutta caduta durante le registrazioni distaIll 54enne romano, rimasto coinvolto in un incidente durante la registrazione dell’ultima puntata, è,impiegato in un ingrosso di pesce. L’incidente è accaduto durante l’insidioso gioco dell’attraversamento dei rulli, che fa parte del Genodrome, congiunto di prove fisiche da superare. Durante la prova, l’uomo, cadendo di schiena, si è provocato lo ...

ringoringhetto : Concorrente paralizzato a Ciao Darwin, ora interviene la Procura: sequestrati i rulli. La voce: primi avvisi di gar… - InfinityLu75 : Quello che chiamo darwinismo sociale. Ciao Darwin, concorrente rimasto paralizzato. La Procura di Roma apre un'in… - primularossa87 : Potrebbero essere dure le conseguenze per Ciao Darwin. La trasmissione di Paolo Bonolis rischia guai giudiziari dop… -