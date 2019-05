fattoquotidiano : Magistrati arrestati per corruzione: nuove accuse per Savasta e Nardi. Indagato anche il pm Scimè e altre tre perso… - TelevideoRai101 : Nuove accuse di eresia a Papa Bergoglio - brusalucia : RT @nelloscavo: #Migranti Nuove accuse all’Ungheria di #Orban. «Respinti e tenuti senza mangiare per giorni» @nelloscavo @avvenire_nei http… -

Una lettera aperta ai vescovi, firmata da circa trenta tra docenti universitari,teologi, uomini di Chiesa accomunati da una posizione cattolica tradizionale e integralista, accusaFrancesco di. "AccusiamoFrancesco del delitto canonico di", scrivono gli antisottolineando di basarsi "su occasioni in cui ha pubblicamente negato verità della fede e poi agito in modo da confermare di non credere nelle verità che ha pubblicamente negato".(Di giovedì 2 maggio 2019)