Caldara | ennesimo infortunio per il difensore del Milan DETTAGLI

(Di giovedì 2 maggio 2019)bruttoper Mattia. Proprio quando ildelsembrava aver superato i problemi fisici, arriva un nuovo stop: rottura del legamento crociato del ginocchio è l’esito degli accertamenti medici presso la clinica Villa Stuart di Roma., infortunatosi oggi aello, verrà operato domani mattina dal Professor Pier Paolo Mariani. Da accertare con esattezza i tempi di recupero, che andranno dai sei ai nove mesi circa.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articoloper ildelCalcioWeb.

