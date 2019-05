Blitz della Capitaneria in una pescheria di Avola | sequestro e sanzione

Golf Blitz ricrea il divertimento della pluripremiata serie Super Stickman Golf : Golf Blitz è un gioco offerto da Noodlecake Studios che ricrea in maniera originale il divertimento della pluripremiata serie Super Stickman Golf in cui vince il primo giocatore che mette la pallina in buca. Il gioco propone dei bizzarri campi da Golf in 2D e offre un gameplay basato sull'esperienza multigiocatore che permette di sfidare amici e perfetti sconosciuti e creare squadre. L'articolo Golf Blitz ricrea il divertimento della ...

Lavoro nero negli hotel - maxi Blitz della Finanza tra Ischia e Capri : Vasta operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli delle tenenze di Ischia e Capri: nel mirino sono finite le strutture ricettive di Ischia e Capri dove erano in corso lavori ...

Neymar - Blitz a Torino : tifosi della Juve scatenati ma... : Torino - blitz di Neymar a Torino. Il calciatore del Psg è arrivato ieri all'aeroporto di Torino-Caselle con il suo jet privato poco dopo le 14.30 per una visita nel capoluogo piemontese. Molti tifosi ...

Striscione per Mussolini - chi è il regista del Blitz : Corbolotti - dalla curva della Lazio alla segreteria di Alemanno : La Digos ha individuato con certezza il 53enne come l'uomo che chiama il 'presente' e invita al saluto romano in corso Buenos Aires

La ong Mare Jonio in porto a Marsala - Blitz della Guardia Costiera : le gravi accuse contro i militari : Riparte lo scontro tra la Guardia Costiera e la Ong Mediterranea: l'imbarcazione nella giornata di venerdì ha fatto ingresso al porto di Marsala in seguito a un'avaria. In quel contesto è scattata un'ispezione della Guardia Costiera: i militari hanno effettuato rilievi per accertare le condizioni de

"Seimila euro ed entri in Italia" : Blitz della polizia - sgominata banda : Documenti falsi per permettere ai migranti irregolari di arrivare nel nostro Paese. Un arresto e quattro indagati a...

Sanremo : Blitz dei Carabinieri nel cuore della Pigna - trovata una serra di marijuana allestita in cantina : accaduto ieri mattina all'alba, quando i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un'abitazione della Pigna rinvenendo una serra ...

Droga - Blitz della Dia contro gruppo albanese : 61 arresti in tutta Europa : Duro colpo a un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti . Sessantuno ordini di cattura internazionale eseguiti simultaneamente in Belgio, Olanda e Francia nei confronti degli ...

Palermo nel quartiere Ballarò la Mafia nigeriana recluta i suoi soldati. Blitz della Polizia : La Polizia di Palermo ha eseguito un Blitz nel cuore di Palermo, precisamente nel quartiere Ballarò, sembrerebbe la roccaforte della Mafia nigeriana Sono numerosi i segreti rivelati dai due pentiti della Mafia nigeriana che hanno aiutato la Squadra mobile di Palermo a indagare sulla ‘Eiye’ e i suoi riti, anche violenti per l’affiliazione. È stata una microspia a registrare quanto accade in una casa di … Continue reading Palermo nel ...

Palermo - si pentono due capi della mafia nigeriana. Blitz al mercato di Ballarò - 13 fermati : Svelati i segreti della “Eiye”: droga e prostituzione. Una microspia ha registrato il rito di affiliazione. "Bevi lacrime, sangue e alcol". Una cellula pure al Cara di Mineo. L’inchiesta nata da una giovane che si è ribellata alla tratta

Milano - il Blitz della street artist Cristina Donati Meyer contro il meeting mondiale delle famiglie : L'ultima provocazione è sul Congresso mondiale delle famiglie, in programma a Verona da domani a domenica

Mercantile dirottato dai migranti - dopo il Blitz della Marina è in porto a Malta : 12 bimbi a bordo : Il Mercantile El Hiblu 1 dirottato ieri dai migranti al largo delle coste libiche è entrato in porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate. La nave, con a bordo oltre 100 migranti, è attraccata alle 8,30 al Boiler Wharf, lo stesso molo dove sbarcarono i migranti della nave Aquarius a settembre de...

