Ferrara, ansia per Valentina, 14 anni: è scomparsa. L’appello del papà: “Aiutatemi a trovarla”

"Non ho idea di dove possa essere andata – ha detto il papà -. So che ha conosciuto un ragazzo della zona di Corticella: forse è con lui. Spero possiamo trovarla al più presto: chi dovesse vederla informi subito i carabinieri. Siamo preoccupatissimi: Valentina, torna a casa". Come riporta Il Resto del Carlino, la ragazza al momento della scomparsa indossava una giacca bomber nera, jeans leggermente strappati come vanno di moda, scarpe bianche e uno zaino scolastico celeste con macchie rosse, è di corporatura snella e ha capelli lunghi neri. "E' una tipa tranquilla – ha concluso – sono un ragazzo padre, le sto molto dietro, non è il tipo da colpi di testa. Aiutatemi a trovarla".