Ultras contro ADL – Quindici anni di contestazione

Striscione Ultras Lazio - Liliana Segre : “Ci sono leggi contro l’apologia del fascismo. Basta applicarle” : Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai1 Liliana Segre ha commentato le immagini dello Striscione pro Mussolini esposto in Piazzale Loreto a Milano da alcuni tifosi laziali nei giorni scorsi: “Mi sono chiesta ma non ci sono delle leggi contro l’apologia del fascismo? Ci sono, Basta applicarle.” La Senatrice a vita ha aggiunto: “Tengo in mano la costituzione che non mi sono mai stancata di riguardare nella mia ...

Salvini contro gli Ultras della Lazio che hanno esposto striscione pro Mussolini (VIDEO) : “identificati 14 idioti” : Matteo Salvini non le manda a dire e si scaglia contro gli ultras laziali che hanno esposto lo striscione pro Mussolini Bergamo, 24 Aprile 2019 – “Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’inaugurazione della sede della Lega a Bergamo. Il ministro si scaglia … Continue reading Salvini contro gli ultras della Lazio che hanno esposto ...

Ultras Genoa annunciano : “Non entreremo a Ferrara” - continua la protesta contro Preziosi : Proseguirà anche domenica prossima a Ferrara in occasione della gara Spal-Genoa la protesta degli Ultras Genoa 1893 e dell’Acg, l’associazione club Genoani. Come accaduto sabato scorso, quando per Genoa-Torino al Ferraris sono rimasti fuori dall’impianto oltre la metà degli abbonati, anche contro la Spal i tifosi del Genoa diserteranno il settore a loro dedicato. Questo il comunicato: “La tifoseria organizzata non ...

‘Ndrangheta in curva Juve - Cassazione conferma : i clan controllavano gli Ultras per spartirsi i ricavi del bagarinaggio : Non è certo che abbia aiutato consapevolmente alcuni ‘ndranghetisti a entrare in contatto con la Juventus. Per questo dovrà subire un nuovo processo d’appello Fabio Germani, l’ex ultras della Juventus che era stato condannato dalla Corte d’appello di Torino per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del processo Alto Piemonte, che giovedì è approdato in Cassazione dove i giudici hanno approvato in gran parte la sentenza di secondo ...

Ultras olandesi fermati a Torino. Salvini : «Lottiamo contro ogni forma di violenza!» : Almeno quattro ultrà olandesi sono stati intercettati dalla Digos al casello autostradale di Settimo Torinese diretti allStadium per assistere ai quarti di finale di Champions tra Juventus e Ajax in programma domani sera alle 21.00. Trovati in possesso di armi, guanti, paradenti, petardi e fumogeni, sono stati denunciati per possesso di “oggetti atti a offendere”. Il ministro degli interni Matteo Salvini, che in diretta Facebook, ...

Le notizie del giorno – Mercato Juve - Ultras Fiorentina contro Della Valle e cessione Palermo : Mercato JuveNTUS – Dopo l’arrivo di Wesley, terzino sotto la procura di Mino Raiola, potrebbero continuare altre operazioni dei bianconeri con calciatori gestiti dal famosissimo agente. La prima mossa riguarda il rinnovo dell’attaccante Moise Kean, il giovane calciatore già decisivo con la maglia bianconera. Nel match di Champions League ha impressionato de Ligt, difensore completo e pronto per altri palcoscenici. Il Barcellona ...

Pd - la resistenza degli Ultras renziani - in contropiede su Gentiloni - : Talmente renziani che, alla fine, sono andati pure contro le indicazioni dello stesso ex leader: «Paolo Gentiloni presidente del Pd? Qualsiasi nome proporrà Zingaretti, lo appoggerò», aveva detto ...

Inter - allerta per il ritorno contro l'Eintracht : in arrivo Ultras laziali e atalantini? : Sono oltre 13 mila i tifosi dell' Eintracht Francoforte attesi a Milano per la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro l' Inter . Secondo La Gazzetta dello Sport , i tedeschi potrebbero essere spalleggiati dai tifosi dell' Atalanta , mentre dall'altra parte i nerazzurri potrebbero ricevere il sostegno di quelli della Lazio . Il rischio di scontri è ...