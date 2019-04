GF Jessica Mazzoli dopo il malore Morgan non si è fatto sentire

people24.myblog

(Di martedì 30 aprile 2019) La cantanteè stata operata d’urgenza nei giorni scorsi per una peritonite. La gieffina si è collegata in diretta dall’ospedale per parlare con i ragazzi della casa del “Grande Fratello 2019”: «Me la sono vista brutta».essere stata operata per una peritoniteancora non può rientrare nella casa del “Grande Fratello 2019” perchè ricoverata in ospedale. La concorrente ha raccontato ai ragazzi della casa: «Sto meglio ma me la sono vista un po’ brutta, qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi e che vada tutto bene anche a voi». Malgioglio le chiede se, padre di sua figlia, l’avesse chiamata, madice di no. Malgioglio si infuria: «Caro, i miei complimenti! Bravo, ti faccio un applauso! Si deve vergognare, è un musicista così sensibile, non ci fa proprio una bella figura». La D’Urso ...

