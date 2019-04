Coppa Italia, la Lazio vola in finale

hakanc10 : ?? Coppa Italia Semi Finals ???????? #HC10 #MilanLazio #2ndleg #SanSiro #ForzaMilan @acmilan - GoalItalia : ???? Scudetto con le @JuventusFCWomen ?? Mondiale ?? Finale di Coppa Italia ?? No all’Atletico Madrid Così Aurora G… - JuventusFCWomen : ??????Guarino: 'A final achieved with great pride.' ? -

Laè indi. I biancocelesti passano 1-0 a San Siro in casa del Milan nel ritorno delle semifinali, dopo lo 0-0 dell'andata a Roma. Inizio equilibrato, la prima occasione è per Calabria con un bel sinistro, ma Strakosha devia in angolo (28').Poi nel recupero chance per Bastos (a lato di poco al 46') e per Correa (bravo Reina al 48'). Nella ripresa avvio boom dellapericolosa con Leiva, Bastos e Correa prima del vantaggio di quest'ultimo con un bel contropiede in tandem con Immobile (58').(Di mercoledì 24 aprile 2019)