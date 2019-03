Stipendi NoiPA aprile 2019 | importi | aumenti | data esigibilità

NoiPa cedolino aprile : l'importo dello Stipendio è già visibile : Da fine marzo è già visibile sul sito NoiPa l'importo dello stipendio di aprile 2019 di tutti i docenti e gli appartenenti al personale ATA. Come ormai di consueto, in netto anticipo rispetto al caricamento del cedolino, gli amministrati NoiPa possono già conoscere l'importo del proprio stipendio che da questo mese vedrà un leggero aumento per merito dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. cedolino di aprile 2019: l'importo dello ...

NoiPA cedolino aprile 2019 : data cedolino e accredito aumento Stipendio : NoiPA cedolino aprile 2019: data cedolino e accredito aumento stipendio Calendario NoiPA aprile 2019 Una sorpresa positiva nel cedolino degli assistiti di NoiPA nel mese di aprile 2019. È infatti previsto uno stipendio un po’ più alto in busta paga, a causa dell’indennità di vacanza contrattuale. Questo è un elemento non fisso della busta paga che corrisponde a un supplemento retributivo da erogare in quel periodo che va dal termine di un ...

NoiPa - Stipendi scuola ultime notizie : da aprile scatta l’indennità di vacanza contrattuale : Mentre il personale scolastico continua ad attendere che si muovi qualcosa sul fronte del rinnovo di contratto del comparto istruzione, dal prossimo mese di aprile i lavoratori della scuola pubblica italiana vedranno in busta paga qualche euro in più. Tutto ciò è dovuto, infatti, all’indennità di vacanza contrattuale che, in ogni caso, inciderà in maniera irrisoria, tanto più che sarà calcolata solamente sulle voci stipendiali e non sulla ...

Cedolino marzo 2019 : Stipendio NoiPA più basso - arrivano le addizionali : Cedolino marzo 2019: stipendio NoiPA più basso, arrivano le addizionali Importo Cedolino marzo 2019 Il Cedolino marzo 2019 sta già facendo discutere. Diversi assistiti dell’amministrazione hanno infatti potuto vedere già l’importo dello stipendio del mese, che però è più basso. La causa? Le addizionali regionali e comunali. E così, dopo le trattenute di febbraio, ecco le tasse regionali e comunali che andranno a inficiare sullo stipendio a ...

NoiPa cedolino marzo 2019 : data online e accredito Stipendio : NoiPa cedolino marzo 2019: data online e accredito stipendio data stipendio marzo, il cedolino NoiPa cedolino marzo 2019: il calendario con le date di accredito stipendio non dovrebbe subire modifiche rispetto ai termini consueti. Andremo quindi a riepilogare le principali date da tenere a mente relative alle emissioni e all’accredito stipendio. Ricordando che sin dai primi giorni del mese sarà possibile consultare l’importo dello stipendio ...

NoiPA - oggi accredito Stipendi marzo : la delusione degli importi serpeggia : Anche gli stipendi NoiPA del mese di marzo presentano importi deludenti per molti: oggi 22 marzo è previsto l’accredito sui conti (per i supplenti e volontati VF la data è il 27). Già tutti hanno potuto con esattezza gli importi e verificare la decurtazione presente a causa delle detrazioni per le addizionali comunali e regionali. Queste si protrarranno fino a novembre 2019. Addizionali regionali e comunali Le addizionali regionali e ...

NoiPa - data accredito Stipendio supplenti marzo 2019 : l’avviso : NoiPa, sul proprio sito e sulla pagina Facebook, ha comunicato la data di accredito dello stipendio dei supplenti brevi e saltuari e dei volontari V.V.F. Domani, venerdì 22 marzo, verrà invece caricato sul conto corrente lo stipendio del mese per tutti gli altri docenti e Ata (contratti a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno). stipendio supplenti marzo 2019: data esigibilità L’avviso di NoiPa di poche ore fa è il ...

NoiPA - come cambiano gli Stipendi con gli aumenti di aprile 2019? : Qualche giorno fa, NoiPA ha comunicato l’aumento degli stipendi a partire da aprile 2019, come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (LdB 2019). Si tratta dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale, che inizia il prossimo mese di aprile, e subirà un ulteriore aumento a partire dal mese di luglio 2019. Ma in pratica, quanto influisce questo aumento sullo stipendio? Indennità di vacanza contrattuale negli ...

NoiPa - erogazione aumenti Stipendio : il comunicato : NoiPa ha comunicato in data odierna, 18 marzo 2019, l’arrivo degli aumenti stipendiali a partire dal mese di aprile. Gli stessi saliranno poi dal mese di luglio 2019. Al momento non si parla di rinnovo del contratto, anzi questo è scaduto il 31 dicembre scorso, ma la legge di Bilancio ha previsto che nel frattempo venga riconosciuto un anticipo dei benefici derivanti dal rinnovo contrattuale. Il comunicato ufficiale NoiPa: ...

Noipa : guida alla lettura del cedolino dello Stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino dello stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. Gli importi del cedolino di marzo 2019, sono già visibili. Non tutti sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, così come riportato sul portale ufficiale. Per la guida illustrata Noipa in pdf, potete consultare ...

