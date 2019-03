Scompare a tre anni mentre gioca vestito da Spiderman | era a casa della nonna con i

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Era il 12 settembre 2014. William Tyrrell, tre, stavando. Indossava un costume da. Quel giorno di cinquefa, William è sparito daadottiva e da allora di lui non si è saputo più niente.di ricerche i cui risultati verranno esaminati nel processo che si è appena aperto a Sidney, in Australia.Sono oltre 15mila i reperti da analizzare, perché in questinon si è mai smesso di cercare William ed esiste sempre una ricompensa (un milione di dollari) per chi fornisca informazioni su di lui. Il giorno in cui il piccolo è sparito si trovava a Kendall, Nuovo Galles del Sud. La mamma e lastavano bevendo il tè, il papà era al telefono. “Abbiamo sentito che faceva il verso del leone“, hanno detto alla polizia. Perché tutto è accaduto in pochi minuti. Dopo quel rumore, più niente. Sono stati tanti i sospettati in questi, ...

