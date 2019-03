Infortunio Dybala | le ultime ed i tempi di recupero dell’argentino

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019)– Nella gara di ieri è andata in scena una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus ed Empoli, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri contro l’Empoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete messa a segno nella ripresa dall’attaccante Kean. Allegri ha dovuto fare i conti anche con l’di, una tegola che si aggiunge a quella di Cristiano Ronaldo, il portoghese continua a lavorare per recuperare in vista della gara di Champions League contro l’Ajax. Nel frattempo in casa Juve non c’è preoccupazione per le condizioni di, l’argentino ha dovuto fare i conti con un problema muscolare. L’intenzione della Juventus sembra chiara, risparmiarlo per la partita del turno infrasettimanale contro il Cagliari mentre dovrebbe tornare in ...

