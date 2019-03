Choc a Senigallia | anziana si suicida davanti alla tomba dei genitori

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Scena terrificante quella a cui ha assistito una donna che ieri si era recata al cimitero delle Grazie diper visitare i propri cari defunti verso le ore 16. La donna ha trovato un corpo appeso ad una corda. La signora ha immediatamente chiesto aiuto al custode e nel giro di poco tempo sono arrivati i soccorsi, l'ambulanza del 118 e la polizia del Commissariato di. Tutti i tentativi del caso sono risultati purtroppo inutili: l'era morta. La donna era originaria dima residente in un comune dell"entroterra.La vicendaLa 72enne si èta utilizzando delle corde per l'interramento delle salme che aveva trovato in giro e una scala di metallo. Si può intuire che la donna avrebbe progettato il tutto, dato che il punto in cui ha deciso di togliersi la vita non è assolutamente casuale: l'si è impiccataalle tombe dei(la ...