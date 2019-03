Atletica – Conferma Osakue | 60 | 13 nel disco in Texas

Atletica – Mondiali Cross 2019 : Battocletti si conferma migliore europea : Atletica, Mondiali di Cross 2019: Battocletti prima europea tra le U20 ad Aarhus Una conferma per Nadia Battocletti nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca. Anche stavolta è la migliore europea al traguardo nella gara under 20, come due anni fa e poi alla rassegna continentale dello scorso dicembre, quando vinse la medaglia d’oro. Per la giovane azzurra il 23esimo posto finale in 22:24 sui quasi 6 chilometri del ...