Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) È uno degli istruttori di fitness di maggior successo, Davide Gariboldi. Nel corsosua carriera sono stati numerosi i personaggi famosi – daa Francesca, compagna di Silvio Berlusconi – a rivolgersi altitolarepalestra Extreme Fitness di Carate Brianza. Eppure la denuncia di una ragazza 25enne, originariaMoldavia, che nel 2017 ha convissuto col 48enne nel suo loft, rischia di demolire l’immagine dello sportivo, fatta di sessioni di allenamento, alimentazione corretta e pratiche anti-invecchiamento. La giovane ha parlato agli inquirenti di festini notturni celebrati tra fiumi di alcool e cocaina; quindi la procura diha aperto un’inchiesta sul maestro di fitness, che avrebbe cedutoalla sua avvenente fidanzata, all’epoca ragazza immagine per la discoteca Old Fashion di Milano e per un altro locale di Torino. ...

vincecamaggio : Monza, droga e steroidi: indagato il personal trainer di Fabrizio Corona e della Pascale - Giorno_Monza : Nuova mossa per provare a ripulire il bosco della droga dai pusher - Domenic89215160 : Preso minorenne con la droga in casa - Giornale di Monza -