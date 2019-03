Corona | compleanno in carcere | le parole dell’avvocato e la verità sull’arresto

dilei

(Di sabato 30 marzo 2019) Sono trascorsi alcuni giorni dall’arresto di Fabrizio, che ha trascorso il suoin, e a parlare, per la prima volta, è il suo avvocato.L’ex re dei paparazzi il 29 marzo ha compiuto 45 anni, una ricorrenza che non ha festeggiato visto che si trova dietro le sbarre da diversi giorni. Il giudice di Sorveglianza di Milano ha infatti disposto la sua carcerazione dopo aver sospeso l’affidamento terapeutico che aveva consentito adi lasciare San Vittore.A parlare, dopo giorni di silenzio, è il suo avvocato Ivano Chiesa, che ha rilasciato un’intervista nel corso di Storie Italiane, il talk condotto da Eleonora Daniele, in cui ha raccontato i momenti dopo l’arresto die il suo stato d’animo per quanto accaduto.“Fabrizio non ha capito che il sistema italiano prevede che nel corso dell’esecuzione della pena ...

infoitcultura : Fabrizio Corona, compleanno in carcere: «L'arresto? Sono entrati poliziotti in borghese» - infoitcultura : FABRIZIO CORONA, COMPLEANNO IN CARCERE/ Parla l’avvocato: “Pericoloso solo per sé!” - horridodelomel : Compleanno in carcere per Corona. L'avvocato: non accetta i limiti -