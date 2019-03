Caldo | gli italiani tornano all’aperto | ecco i 10 passi per creare un orto perfetto

Rapporto annuale WMO : tutti i DATI sul clima e gli eventi meteo estremi del 2018 tra ondate di Caldo e freddo - incendi - cicloni e tempeste : Ogni anno, l’Organizzazione meteorologica Mondiale (WMO) pubblica la “WMO Annual Statement on the Status of the Global climate” attraverso i DATI forniti dai Servizi Nazionali meteorologici e Idrologici e altre organizzazioni nazionali e internazionali. Da oltre 20 anni, questi rapporti vengono pubblicato per informare i governi, le agenzie internazionali e altri partner della WMO e il pubblico generale sul clima globale e le importanti tendenze ...

Germania : il 2018 l’anno più Caldo degli ultimi 138 anni : Lo scorso anno è stato il più caldo in Germania da quando hanno avuto inizio le rilevazioni delle temperature da parte del servizio meteorologico nazionale, 138 anni fa: lo ha reso noto il Deutscher Wetterdienst (DWD). La media delle temperature nel 2018 ha raggiunto i +10,5°C, un nuovo record: i giorni in cui le temperature hanno toccato o superato i +30°C hanno raggiunto il numero record di 20, cioè un giorno in più del 2003. Anche il numero ...

Caldo : voglia di gelato fuori stagione - consumi in crescita : Il Caldo fa volare fuori stagione i consumi di gelato che raggiungono il massimo dall’inizio dell’anno con un aumento del 25% a marzo rispetto al mese precedente: è quanto stima Coldiretti nel sottolineare che le condizioni climatiche favorevoli hanno messo in moto in anticipo il settore grazie a temperature minime e massime superiori di tre gradi rispetto alla media sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade. Una tendenza ...

Febbraio 2019 Caldo in tutto il globo - freddo solo negli USA : Gli scienziati della NOAA ci dicono infatti che il Febbraio 2019 è stato il quinto piu’ caldo di sempre a livello globale(dati che risalgono dal 1880). L’anomalia complessiva è risultata di +0.79°C rispetto alla media. L’inverno invece 2018/2019 è stato il 4° piu’ caldo a livello globale dalle prime misurazioni. le anomalie termiche sul globo Vediamo gli eventi principali a scala globale: Alaska, il nono ...

Ondate di Caldo : negli oceani sono come gli incendi nelle foreste - annientano la biodiversità : Vere e proprie bolle di calore, sempre più diffuse, che provocano una serie di danni a lungo termine. Siccità, rischi per la salute, incremento della mortalità, perdite in agricoltura sono tra le conseguenze più dirette. Ma non finisce qui. Ora, da un nuovo studio è emerso come le prolungate e ripetute Ondate di calore colpiscano violentemente la vita oceanica, sterminandola, proprio come “incendi che distruggono vaste aree di foreste”. ...

Previsioni Meteo - è una Domenica di sole e Caldo su gran parte d’Italia ma domani cambia tutto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Caldo anomalo al centro-sud : fino a 25°C su Sicilia - Calabria e Puglia : Dal freddo al Caldo, senza mezzi termini : l'Italia sta vivendo in questo inizio di marzo una fase decisamente mite, a tratti anche calda come lo vedremo nelle prossime 48 ore. Considerando che ci...

Meteo Piemonte - -62% di piogge nel 2019 : il febbraio più Caldo degli ultimi 60 anni : Record di caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte per il mese di febbraio. Lo ha certificato Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mercoledì scorso, 27 febbraio, quando la temperatura media sulla regione è stata di +11.3°C e la media delle massime ha raggiunto i +17.2°C. In 19 termometri della rete automatica è stato registrato un nuovo primato assoluto per l’intera stagione invernale, con un picco di +23.8°C a Bergalli ...

Caldo - Coldiretti : “Aumentano gli incendi - uno al giorno da inizio anno” : Il Caldo anomalo spinge gli incendi nel 2019 in cui con quasi un rogo al giorno dall’inizio dell’anno (44) per un totale di ben 1442 ettari andati in fumo. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Effis in relazione al codice rosso per allarme incendi scattato in Lombardia con i roghi che hanno devastato nelle ultimi giorni un fronte di oltre 400 ettari in Toscana. Gli incendi – sottolinea la Coldiretti – sono favoriti dal ...

Caldo record nel Centro Europa : 21 gradi a Londra - gente in maglietta nei parchi : Una persistente figura di alta pressione è ormai da giorni posizionata sull'Europa Centro-occidentale e sta apportando un vero e proprio anticipo di Primavera soprattutto fra Francia e Regno Unito,...

Caldo - Coldiretti Puglia : finta primavera con mandorli in fiore : Anche in Puglia si sta registrando una finta primavera: le produzioni sono a forte rischio di shock termico, con alberi di mandorlo in fiore e gemme di albicocchi e peschi che si stanno già dischiudendo, secondo quanto rilevato dai tecnici di Coldiretti Puglia. “Oltre ai mandorli gia’ in fiore, se dovessero perdurare le attuali temperature minime troppo alte per la media stagionale e il Caldo anomalo, il rischio e’ che vigne, ...

Caldo senza precedenti sull’Italia - altro che Inverno : è un “Febbruglio” da record - oggi +23°C sulle Alpi [DATI SHOCK] : 1/4 ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le parole degli azzurri della sprint. Pellegrino : “Sarà dura con il Caldo” : L’Italia cala subito il suo asso ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld che si aprono oggi con le sprint a tecnica libera. Nella mattinata le qualificazioni: tre gli azzurri qualificati nella prova maschile (clicca qui per tutti i risultati), andiamo a scoprire le dichiarazioni alla FISI degli italiani. Federico Pellegrino: “Con questo caldo oggi sarà durissima, ma siamo qui e va bene così. Stesso tempo di Kalebo? Oggi conta solo chi ...