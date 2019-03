Uomini e Donne | Sossio e Ursula forse sposi in segreto | foto con un bouquet insospettisce

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Neppure il tempo di metabolizzare la notizia sul bebè in arrivo perche sul web ha iniziato a circolare un altro inaspettato gossip sulla coppia del Trono Over di. Unache Aruta ha pubblicato su Instagram poche ore fa ha scatenato la curiosità dei fan su un eventuale matrimonio celebrato in gran. Per il momento, però, nessuno dei protagonisti del Trono Over ha confermato o smentito la chiacchiera che li vorrebbe già marito e moglie oppure in procinto di diventarlo.a nozze? L'indiscrezione arriva dai social Risale a circa una settimana fa, la notizia dell'annuncio inaspettato chehanno fatto durante una registrazione del Trono Over: la coppia nata a, infatti, ha fatto sapere di aspettare un bambino a poco più di un anno dal primo incontro davanti alle telecamere.Oggi, dopo aver letto di tutto ...

M5S_Camera : Già da quando eravamo all'opposizione abbiamo iniziato a batterci per tutelare i diritti dei nostri militari. Ora c… - Linkiesta : Le donne e gli uomini che in Italia hanno tra i 18 e i 35 anni sono tra i più poveri, malpagati e precari della sto… - ItalianAirForce : 28-31 marzo, l'#AeronauticaMilitare alla Galleria Porta di Roma per far conoscere il lavoro che svolge quotidianame… -