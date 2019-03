Stadio Milano | Evani | “Demolire San Siro? E’ un tempio che genera emozioni uniche”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Alberigo, ex giocatore del Milan e attuale vice allenatore della nazionale, si dice contrario alla possibilità che Inter e Milan possano costruire un nuovo impianto al posto di San: “L’idea di demolire Sannon mi piace. E’ un monumento, un, non solo uno. Sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma. Solo entrare in unocosìuniche e intense, mette pressione. Alcuni giocatori molti bravi hanno fatto fatica a giocare nel Milan o nell’Inter proprio perché non è facile avere tanti occhi addosso. Il mio ricordo più bello di San? Mi fa piacere ripensare all’anno della Serie B, quando a Sanvenivano oltre 70mila persone”.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna ...

FBiasin : 2012 'Stadio nuovo dal 2016, #Totti segnerà il 1° gol'. 2019 'Stadio nuovo entro 3 anni'. 2022 'Che poi a guardar b… - SkyTG24 : Autobus incendiato Milano, Dybala invita Ramy allo stadio: Sei un eroe - mianewsmilano : Un nuovo #stadio per #Inter e #Milan o ammodernare #SanSiro? Nel dibattito di questi giorni, #Mianewsmilano ha chie… -