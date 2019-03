Rugby | Leonardo Ghiraldini cammina a due giorni dall’operazione! Corsa disperata verso i

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019)vuole accelerare i tempi dopo essersi sottoposto a un’operazione duefa. Il tallonatore azzurro oggi ha già mosso i primi passi a 48 ore di distanza dall’intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani a Villa Stuart per la ricostruzione tramite tendine rotuleo del legamento crociato anteriore. Ilsta, che lo scorso 16 marzo contro la Francia si era infortunato anche il collaterale mediale e il menisco esterno del ginocchio destro, si è rimesso in piedi con addosso un tutore ed è pronto a combattere. Domani lascerà la clinica di Roma e inizierà subito la riabilitazione a Tolosa con un obiettivo molto chiaro: recuperare in vista dei Mondiali che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre.ora si dovrà sottoporre a sedute di crioterapia per togliere l’infiammazione e a esercizi per rinforzare ...

OA_Sport : #rugby Leonardo Ghiraldini torna a camminare subito dopo l'operazione! Corsa disperata verso i Mondiali - Rugbymeet : Sono stati operati ieri due giocatori importantissimi per il movimento azzurro. Auguri di pronta guarigione a Leo… - zazoomnews : Rugby operato Leonardo Ghiraldini: corsa contro il tempo per essere pronto per la Coppa del Mondo - #Rugby… -