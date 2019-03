Pallotta | 28 mesi per costruire stadio | sarà impianto più utilizzato in Europa meridionale

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma, 28 mar. – Jamesspera di avere il nuovodella Roma “entro tre anni, o giu’ di li'”. Lo ha detto il numero 1 del club giallorosso in una intervista rilasciata ad una web tv americana, la Real Vision. “Inizieremo aalla fine dell’anno, poi ci vorranno circa 28prima dell’apertura”, ha spiegato sottolineando pero’ che “abbiamo tre anni di ritardo”.“La politica a volte preferisce non decidere -prosegue il patron giallorosso-. Se si pensa a tutti i vantaggi del progetto, l’unica domanda da fare e’: ok, quando iniziamo a scavare?”. Per quanto riguarda la questione economica,ha spiegato che “non otteniamo denaro per le infrastrutture, non otteniamo soldi per lo”, quindi “dici che e’ un’operazione finanziata privatamente ...

