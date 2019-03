La serie animata di Dragonero per la Rai Ragazzi | prime immagini

Cosa salvare dal mezzo disastro di Love - Death & Robots su Netflix : la serie animata di Fincher ha più d’un problema : A cinque giorni dall'uscita di Love, Death & Robots su Netflix, abbiamo una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che siamo così addentro nell'epoca della peak TV che i pezzi grossi della più grande piattaforma streaming hanno accettato di buon grado le incognite di un esperimento folle come questo. Quella cattiva, invece, è che ogni enorme, grandiosa finezza non è sufficiente a coprire i difetti strutturali di un progetto così ...

LEGO DC Super-Villains presenta il Pacchetto livello Batman : la serie Animata : In data odierna Warner Bros. Entertainment ha presentato il Pacchetto livello Batman : la Serie Animata per LEGO DC Super-Villains. Il Pacchetto, disponibile al prezzo di 2,99 euro, festeggia l’80° anniversario di Batman aggiungendo un nuovo livello ispirato a Batman: la Serie Animata, una Serie rivoluzionaria e premiata con un Emmy Award, molto apprezzata per il suo stile grafico noir stilizzato e la trama acuta e ...

Gods & Heroes : primi dettagli della serie animata dedicata alla mitologia : HD Netflix Il poster di Gods & Heroes serie anime sulla mitologia greca "Con Gods & Heroes volevamo raccontare una storia completamente originale ambientata nel fantastico mondo della mitologia ...

101 Dalmatian Street : la nuova serie animata targata Disney con la sigla di Cristina D'Avena (video) : E' stata presentata, oggi, a Milano, 100 Dalmatian Street, la nuova serie animata in onda, in prima tv su Disney Channel da lunedì 18 marzo tutti i giorni alle 19.15. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di Cara Speller, Executive Producer e Andrea Greppi, Character Designer e Illustratore Disney responsabile della produzione comics per '101 Dalamatian Street'.prosegui la lettura101 Dalmatian Street: la nuova serie animata targata ...

Pokémon Sole e Luna Ultraleggende : il trailer italiano della serie animata : Non perdetevi tutti gli aggiornamenti sui nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a fine anno! Pokémon Spada e Scudo introducono la nuova ottava generazione del mondo Pokémon. Potrebbero ...

Gremlins - 5 cose da sapere sulla saga grottesca (da cui verrà tratta una serie animata) : Bilancio dell'orroreNessun effetto specialeNatura folkloricaUn Burton mancatoUn nuovo sistema di classificazioneI fan del film del 1984 che fondeva orrore e commedia sono pronti a gioire: è stato annunciato, infatti, che Warner Bros, in collaborazione con la Amblin Entertainment diSpielberg, ha intenzione di trarre una serie animata dalla saga cinematografica di Gremlins. Gli animaletti pelosi che si trasformano in terribili mostriciattoli se ...

Gremlins - arriva la serie animata per lo streaming Warner : Dagli anni Ottanta con furore: i Gremlins, protagonisti della pellicola cult di Joe Dante, dovrebbe diventare una serie animata. Stando a Variety, è stata la stessa Warner Bros a comunicare il progetto, che verrà realizzato dalla casa produttrice in collaborazione con Amblin Entertainment Television di Steven Spielberg, già produttore del film di Joe Dante del’84 e del suo sequel Gremlins 2 - La nuova stirpe (1990). Secondo ...

Spider-Man per PS4 incontra la serie animata anni '90 in un nostalgico trailer realizzato da un fan : Come segnala Comicbook, il canale YouTube "ynSection" ha pubblicato un nostalgico trailer che combina l'apprezzata esclusiva PS4 con la famosa musica della serie animata degli anni '90.Per chi non lo sapesse, la serie animata degli anni '90 è Spider-Man: The Animated series, che andò in onda su Fox Kids dal 1994 al 1998. Prodotta e scritta da John Semper Jr., questa serie è stata per molti la prima introduzione a Spider-Man, soprattutto per chi ...

Una serie animata di Alien : Isolation per un pubblico adulto potrebbe essere in sviluppo : La settimana scorsa, HN Entertainment ha riferito che molte serie live action ambientate nell'universo Alien di Ridley Scott sarebbero in fase di sviluppo. Oggi, come segnala Observer.com, possiamo potenzialmente aggiungere un'altra serie alla lista crescente di show possibili.Le fonti parlano di una serie animata per un pubblico adulto basata sul videogioco Alien: Isolation. La serie, prevista per aprile, sarebbe in fase di sviluppo e sarebbero ...

Alien - in lavorazione una serie animata per adulti? : Il destino di una saga come Alien, lucrosa ma anche complessa e dalle alterne fortune, è segnato da mille ipotesi e progetti poi mai trasformatisi in realtà. Sebbene sia ormai quasi certo che non vedremo altri film sul grande schermo, nei mesi scorsi erano circolate indiscrezioni sull’arrivo di diverse serie televisive legate all’universo narrativo degli xenomorfi. Ora, alcune rivelazioni parlano addirittura di una serie animata che ...

Adrian cancellato dai palinsesti di Canale5? Perse le tracce della serie animata di Adriano Celentano : Adrian cancellato dai palinsesti di Canale5? L'eventualità si fa sempre più concreta, dal momento che la serie animata di Adriano Celentano non compare nella programmazione del 25 febbraio e neanche in quella del lunedì successivo. Non c'è traccia delle prossime puntate neanche negli altri giorni della settimana. Gli ascolti raccolti da Adrian non hanno quindi soddisfatto la rete che sembra aver deciso per una sospensione, lasciando quindi i ...

Love - Death & Robots : Un trailer disturbante per la serie animata antologica di Netflix : ... coinvolgendo professionisti e studi d'animazione con prospettive uniche nel loro genere, registi e artisti provenienti da tutto il mondo. Ciascuno dei 18 cortometraggi è stato creato scrupolosamente,...

Love Death and Robots - il trailer dell’audace serie animata : È una specie di trip cyberpunk quello a cui si assiste nel primo trailer ufficiale di Love Death and Robots, la serie animata antologica di Netflix firmata da due veterani del cinema come David Fincher, che sulla piattaforma si è già occupato di Mindhunter, e Tim Miller, già regista di Deadpool. Come si può vedere nella clip d’anticipazione si tratta di un ambizioso progetto d’animazione composto da 18 diverse storie che ruotano ...

Adrian : Stasera la Quarta puntata della serie animata di Adriano Celentano : In onda Stasera il quarto appuntamento con la serie animata ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano.