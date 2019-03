Boeing | ecco come cambia la sicurezza per evitare altre tragedie

BLOCCO Boeing 737 MAX/ Ecco perché è un 'panniccello caldo' per la sicurezza : L'Enac e l'Easa hanno chiuso lo spazio aereo ai BOEING 737 MAX. Occorrerebbe però qualcosa di più per tutelare la sicurezza dei passeggeri

Boeing 737 Max - l'ultima ipotesi agghiacciante : ecco com'è precipitato : Il Boeing 737 Max 8 finisce sotto accusa per il disastro in Etiopia in cui sono morte 157 persone di 35 nazionalità, tra cui otto italiani. Le indicazioni decisive arriveranno dalla lettura delle informazioni contenute nelle due scatole nere del velivolo, recuperate ieri sul luogo della sciagura, a

Ecco le compagnie che usano i Boeing 737 Max - e quelle che li hanno messi a terra - : Si allunga la lista delle Autorità di sicurezza aerea che mettono a terra i Boeing 737 Max 8 in seguito allo schianto del volo Ethiopian Airlines da Addis Abeba a Nairobi. L'aereo è precipitato pochi ...

L'Europa non ferma i Boeing 737 Max : da Catania a Milano - ecco dove volano in Italia : È stato un successo senza precedenti nella storia dell'aeronautica il Boeing 737 Maxi: 5mila aeromobili ordinati prima dell'entrata in produzione, 230 già consegnati per un...

Boeing 737 - ecco quali sono le compagnie che hanno il velivolo : da Air Italy ad American Airlines : Quello della Ethiopian Airlines è il secondo incindente per in Boeing 737 Max in meno di un anno. Il 29 ottobre era accaduto ad un velivolo (Max 8) della Lion Air in Indonesia, con 189 persone a bordo. Anche in quel caso, un aereo nuovo, usato solo per un paio di mesi, caduto dopo 13 minuti. Cinque minuti di volo in più rispetto a quello della compagnia di Addis Abeba, precipitato con a bordo 157 passeggeri e consegnato alla compagnia a metà ...