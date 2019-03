Salvini annuncia | migranti dirottano un mercantile verso Malta

«Sea Watch - fu sequestro di persona» E Salvini annuncia : «Migranti hanno dirottato un mercantile a Malta» : La procura ha inviato il fascicolo (contro ignoti) ai magistrati siciliani per decidere se ci sono reati ministeriali. La nave fu tenuta ferma 12 giorni davanti al porto di Siracusa

Sicurezza - Di Maio annuncia nuova strategia ma 'non è affronto a Salvini' : Il vicepremier M5s Luigi di Maio ha annunciato un nuovo piano sulla Sicurezza interna al Paese che sarà realizzato con la regia di Palazzo Chigi che seguirà il modello degli Stati Uniti con il ...

Luigi Di Maio annuncia un piano sulla sicurezza : "Non decide Matteo Salvini" : "Bisogna affrontare il tema della sicurezza interna, anche alla luce di quello che è successo nel Milanese". Intervenendo ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia. Un concetto, questo, sostenuto dal vicepremier anche in un'intervista a La Stampa: "Credo che l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul ...

Bus dirottato a Milano - caccia al video in cui l'autista Sy annunciava l'attentato. Salvini : «Togliergli la cittadinanza» : l'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha sequestrato e incendiato l'autobus con 51 ragazzi a bordo, anni fa riuscì a nascondere all'azienda per cui lavorava la sospensione della...

Congresso delle famiglie - Matteo Salvini annuncia : «Andrò a Verona» : Matteo Salvini andrà a Verona al Congresso mondiale delle famiglie, lo stesso che ieri Luigi Di Maio aveva definito il Congresso della «destra degli sfigati ». Il ministro dell'Interno ha confermato ...

Comuni di montagna - Salvini annuncia : fondi alle piccole imprese locali. Al Molise 125mila euro : I fondi sono stati stanziati con un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dell'Interno, Matteo Salvini e dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria. "...

Sicurezza. Salvini a Bergamo annuncia abbattimento torri Zingonia : "Anche qui la pacchia è finita" : Così il sottosegretario dell'Economia e Finanze, Laura Castelli, in un post sul suo profilo Facebook. Roma. Raggi: Al via bonifica attorno campi rom Sansoni e Salviati Buone notizie arrivano anche ...

Salvini - Vauro e il "selfie fatale" : il ministro annuncia querela : Il vignettista commenta a modo suo la legge sulla legittima difesa, il leghista lo fulmina sui social: "Che dite, querelo?"

Il 'distratto' Salvini annuncia pene più severe per gli spacciatori : Ed ecco così che Salvini, dopo un tragico fatto di cronaca in cui due genitori sono deceduti a seguito di un incidente stradale nelle Marche causato da un pregiudicato anche per spaccio di sostanze ...

Salvini annuncia proposta Lega : raddoppio delle pene per chi spaccia : Roma, 4 mar., askanews, - 'La Lega presenta un disegno di legge che, ahimè, la cronaca ci dice essere urgente, ci abbiamo lavorato per settimane. Il ddl prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della ...

TAV - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...

