La corsa alla Luna accelera | l’uomo tornerà sul satellite entro 5 anni | la NASA “pronta

Usa accelerano la corsa alla Luna - l'uomo entro 5 anni : ANSA, - ROMA, 27 MAR - La corsa alla Luna accelera i tempi: il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha annunciato nel Consiglio Spaziale Nazionale la prima missione con astronauti fra cinque ...

corsa alla medicina estetica in vista del "sì" all'altare : un concorso per vincere trattamenti : Ci stiamo avvicinando alla stagione dei matrimoni, al periodo considerato da molti 'ideale' per coronare il proprio sogno d'amore. Ma è anche il momento in cui si vuole essere impeccabili e perfetti. ...

Rugby - Pro14 2019 : Connacht-Benetton 29-14. I trevigiani si fermano nella corsa alla post season : Gli irlandesi del Connacht battono il Benetton Treviso per 29-14 nella gara valida per il Pro14 di Rugby e stoppano la corsa dei veneti verso la post season. I trevigiani probabilmente domani perderanno il secondo posto in classifica, ma conserveranno quattro punti di margine sull’Edimburgo, quarto, a tre giornate dal termine della regular season. Nel primo tempo i padroni di casa dopo una lunga fase di studio riescono a passare al ...

Marcello De Vito - chi è il grillino a capo dell’Assemblea capitolina arrestato. Dalla corsa a sindaco al record di preferenze : Fu il primo candidato sindaco del M5s a Roma, poi diventò “mister preferenze” con oltre 6mila voti. Marcello De Vito, arrestato questa mattina dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per corruzione e traffico illecito di influenze partita dall’inchiesta sullo stadio della Roma, è un grillino della prima ora. Avvocato, fa parte dell’ala ortodossa dei pentastellati, da sempre vicino alle posizioni ...

Milan in corsa per un posto in Champions League : in caso di qualificazione partirebbe dalla 4ª fascia : Champions League ancora da raggiungere per il Milan, club che negli ultimi anni non ha brillato in Europa crollando al 78° posto del Ranking Uefa Il Milan è in piena corsa per approdare tra le prime 4 squadre del campionato italiano, il che vorrebbe dire disputare la Champions League nella prossima annata. La bagarre è però totale, anche perchè dopo il derby perso i rossoneri dovranno guardarsi alle spalle, con le romane pronte a fare lo ...

Calciomercato - Alexis Sanchez ai saluti con lo United : anche il Milan si iscrive alla corsa : Alexis Sanchez si appresta a lasciare il Manchester United e in Italia molti club hanno drizzato le orecchie in vista del Calciomercato estivo Il Milan del nuovo corso targato Elliott, sta lottando per approdare in Champions League nella prossima stagione. In caso di qualificazione, il club rossonero è pronto a copiosi investimenti per rendere la squadra ancor più competitiva in vista di impegni di spessore sempre maggiore. Nelle ultime ...

Ultra del Turchino - 50 chilometri di corsa dalla notte al mare : Altrettanto soddisfatto è il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone : «Il Ponente genovese è ancora una volta protagonista di un'importante manifestazione sportiva. Il fatto che sia stata ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2019 : nella 15 km tl maschile trionfa Alexander Bolshunov! Riaperta la corsa alla classifica generale! : Trionfo di Alexander Bolshunov a Falun, in Svezia, nella 15 km tl maschile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: il russo mette in fila tre norvegesi e riapre il discorso per la classifica generale di Coppa del Mondo portandosi a 14 punti da Johannes Klaebo, oggi 19°. Salgono sul podio Martin Sundby, secondo, e Didrik Toenseth, terzo. In casa Italia bene Francesco De Fabiani, 18° proprio davanti a Klaebo, mentre non entrano tra i trenta ...

Rimonta show del Bologna - Mihajlovic esce dalla zona retrocessione : il Torino a testa bassa - brusca frenata nella corsa per l’Europa : Mihajlovic porta il Bologna fuori dalla zona retrocessione, il Torino di Mazzarri non riesce ad agganciare la Roma al quinto posto: grande sfida all’Olimpico L’anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A ha regalato un’importantissima sfida, quella tra Torino e Bologna. Da una parte, la squadra di Mazzarri è scesa in campo con in testa solo un pensiero: l’obiettivo Europa. Mentre il team guidato da ...

Milano Running Festival : 50 eventi in tre giorni dedicati alla corsa : ... dalle ore 9:00 alle ore 19:00 - Topic: La maratona e le lunghe distanze e la Bridgestone School Marathon alle ore 9:30 Protagonisti dell'universo corsa e non solo "L'obiettivo dello sport è di ...

Milano Running Festival - tre giorni dedicati alla corsa (e allo sport) : alla prima edizione di Milano Running Festival, evento organizzato da RCS Sports & Events – RCS Active Team, manca davvero poco: dal 4 al 6 aprile la capitale meneghina indosserà le sue migliori scarpe da corsa per vivere tre giorni all’insegna del benessere sportivo. Il Festival precederà di un giorno la XIX edizione di Generali Milano Marathon, manifestazione di corsa internazionale, che unisce runner profesisonisti a ...

Mille Miglia 2019 - tutte le novità - dai Vip - a Waze alla corsa per le elettriche : ... e poi Romain Dumas, pluri vincitore della 24 Ore di Le Mans e della 24 Ore del Nürburgring, con la Abarth 750 Zagato del 1957 e Jochen Mass, ormai di casa alla corsa più bella del mondo. Tra i ...