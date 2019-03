Europee | Pd con Calenda e Mdp Zingaretti sdogana i fuoriusciti 

Dal costumista all'ex Iena : i 2600 in corsa per le Europee con i 5 stelle. E Di Maio lancia l'agenda per il chiarimento : Tra i nuovi volti ci sono Daniele De Pedis, fisico del Cern di Ginevra, ma anche autore del thriller, con trama complottista, sull'attacco al World Trade Center «Il mondo sotto chiave». Spiccano ...

Il multilateralismo non è un gioco a somma 0. Le condizioni Europee alla Cina : Milano. multilateralismo forte, rispetto delle regole europee, reciprocità: queste sono le parole chiave del rapporto che l’Unione europea vuole instaurare con la Cina. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha riunito martedì a Parigi la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della C

Le Borse Europee in fase di rialzo guardano a Wall Street con interesse : Per quanto l'economia negli States si possa considerare sana, non sono buoni fino a questo momento i dati che riguardano la crescita per il 2019. Si attendono poi i dati che riguardano la fiducia dei ...

Europee - Italia in Comune di Pizzarotti cambia idea : lascia i Verdi e fa l’alleanza con PiùEuropa. E correrà al fianco del Pd : Una coalizione per le Europee si è già rotta. Italia in Comune, il movimento guidato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, non correrà più – come aveva annunciato finora – con i Verdi, ma si alleerà con PiùEuropa. Niente più “Onda verde e civica”, com’era stata chiamata. Il cambio in corsa che verrà ufficializzato domani in una conferenza stampa. La lista si collocherà sullo stesso fronte di quella Pd-Siamo ...

Pd - Zingaretti : 'Risultato in Basilicata? Grande preoccupazione. Alle Europee ci sarà simbolo con dicitura Siamo Europei' : Da un lato, spiega Zingaretti, 'c'è un elettorato moderato che vive con malessere lo stare in una Alleanza così egemonizzata da Salvini , ma che ancora non ha una offerta politica'. Poi ci sono i '...

Pd - Zingaretti : “Risultato in Basilicata? Grande preoccupazione. Alle Europee ci sarà simbolo con dicitura Siamo Europei” : Da un lato ci sono le amministrative e le Europee Alle porte, dopo il disastroso 7,75% raccolto domenica in Basilicata, frutto anche della conta interna con Marcello Pittella. Un risultato per il quale “non c’è nessun giudizio consolatorio”, taglia corto Nicola Zingaretti nel suo intervento alla prima direzione Pd da segretario condividendo il giudizio tranchant fatto a caldo dagli ultrà renziani. Perché il tracollo nelle urne ...

Voto Basilicata - Berlusconi : conferma per FI - prossima sfida Europee : "Sono soddisfatto del risultato in Basilicata. E' una conferma per Forza Italia e per l'area moderata del centrodestra". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "La scelta del ...

Ora che l'Isis è stato sconfitto in Siria - cosa succede alle mogli Europee dei jihadisti? : Dopo la conquista di Baghuz, ultimo bastione dell'Isis nell'est della Siria, le forze arabo-curde sostenute dagli Stati Uniti hanno celebrato la fine della guerra contro lo stato Islamico. Nel reportage "Siria: le piaghe del Califfato", prodotto da Arte in Italiano, diversi protagonisti raccontano l'epilogo del califfato e ne evocano le conseguenze, a partire dalle mogli dei jihadisti europei che dovranno tornare in Europa insieme ai loro ...

La Lega stravince la campagna di primavera - trionfo alle Europee scontato : (Foto Ermes Beltrami/Lapresse) Vito Bardi, il fino a ieri sconosciuto generale in pensione della Guardia di Finanza, lancia la volata di Matteo Salvini per le elezioni europee. Poco importa che il neogovernatore della Basilicata – che ieri è andata al voto assegnandogli la vittoria col 42% contro il 33% del centrosinistra – sia un uomo di Silvio Berlusconi. Il centrodestra è ormai a totale trazione leghista, il ministro dell’Interno in assoluto ...

Crozza-Berlusconi alle elezioni Europee : 'Pronto per tutte le 'circoncisioni'' : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese veste i panni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza italia, alle prese con improvvisi attacchi di sonno, si dice ...

Europee - i comunisti spezzini a caccia di firme : "Rompere con Nato ed Europa" : ... politiche di pace e cooperazione internazionale, che ripropongano l'intervento pubblico nell'economia, che riaffermino l'esigenza delle nazionalizzazioni, della gestione e della programmazione dello ...

Giuseppe Conte - il premier a capo di una Lista civica nazionale per le Europee : la mossa disperata M5s : Gli strateghi del Movimento Cinque Stelle sono alle prese con una delle più gravi crisi di consensi, da quando almeno il partito di Luigi Di Maio è al governo alleato con la Lega. Il vicepremier grillino è riuscito a far crollare il M5s nel giro di un anno, facendosi addirittura raggiungere e supera

Berlusconi pronto a correre : "Io capolista alle Europee" : "Sto bene, ci vediamo martedì prossimo", tranquillizza la voce di Silvio Berlusconi dal cellulare di Sestino Giacomoni. Parla in vivavoce ai coordinatori regionali di Forza Italia, che per due ore hanno discusso nella sede romana di piazza San Lorenzo in Lucina di candidature alle amministrative e alle europee.Reduce dall'operazione d'urgenza al San Raffaele per un'ernia inguinale, il Cavaliere racconta di aver avuto forti dolori martedì, quando ...

"Alle Europee con il simbolo Pd" Il renziano Lotti ad Affaritaliani.it : Intervista di Affaritaliani.it a Luca Lotti, deputato renziano del Partito Democratico. "Si sta parlando, finalmente, di come affrontare le elezioni Europee e di come arginare la pericolosa avanzata..." Segui su Affaritaliani.it