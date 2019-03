Il Parlamento europeo approva la riforma del copyright

Ora legale abolita dal Parlamento europeo : ecco adesso cosa avviene : E' notizia di oggi quella della decisione del Parlamento Europeo di porre fine all'ora legale. Per meglio dire, con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata la risoluzione...

Ora legale addio - ma dal 2021 : il Parlamento europeo approva la proposta : ... dov'è ancora in vigore Differenza tra ora legale e ora solare Il cambio dell'ora 'fa male alla salute e all'economia. L'Ue perde 150 miliardi' E' tornata l'ora legale: si dorme meno, ma si risparmia ...

Abolita l’ora legale - c’è l’ok del Parlamento Europeo : Il Parlamento Europeo sostiene la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale: accadrà nel 2021. È quanto stabilisce la risoluzione legislativa approvata dagli eurodeputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni. Il 2021 potrebbe quindi essere l’ultimo anno con un cambio stagionale dell’ora nell’Unione europea. Gli Stati membri manterranno il diritto […] L'articolo Abolita l’ora legale, ...

Abolita l’ora legale : il Parlamento europeo approva la proposta : Il prossimo 20 marzo sarà la penultima volta dovremo spostare le lancette dell’orologio, perché il Parlamento europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata la risoluzione che stabilisce la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale che entrerà in vigore però tra due anni. C’è quindi ancora un po’ di tempo. Detto ciò ogni Stato deciderà poi cosa fare e ...

Copyright - via libera del Parlamento europeo alla riforma : Il momento era atteso da tantissime persone e finalmente è arrivato: è di questi minuti infatti la notizia che il Parlamento europeo ha approvato la nuova legge sul Copyright. Come ricordavamo ieri in un nostro precedente articolo in merito all'argomento, si tratta di una legge che mira a salvaguardare, su Internet, i contenuti prodotti da editori, giornalisti o artisti di vario genere. L'assemblea di Strasburgo aveva bocciato la legge lo scorso ...

Riforma copyright - via libera del Parlamento europeo : "E adesso equo compenso a editori e artisti" : Google: 'Impatto su economia digitale' Nel testo viene specificato che anche il caricamento di scritti su enciclopedie online - con finalità non commerciali, come nel caso di Wikipedia, o su ...

Copyright - via libera dal Parlamento europeo alla riforma. Ecco le novità più importanti : Google: riforma impatta su economia digitale e dei creativi "La direttiva sul Copyright è migliorata, ma porterà comunque ad incertezza giuridica e impatterà sulle economie creative e digitali dell'...

Riforma copyright - cosa prevede il testo sul diritto d'autore varato dal Parlamento Europeo : La Riforma del copyright votata dal Parlamento Europeo è basata sull'accordo di compromesso raggiunto con il Consiglio Ue lo scorso febbraio. Di seguito i principali punti della proposta di direttiva. ...

Dal Parlamento europeo via libera alla riforma del copyright : Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva per la riforma del copyright nel mercato unico digitale

Copyright : il Parlamento europeo<br> ha approvato la "temuta" riforma : 348 sì, 274 no (tra cui quelli di Lega e M5S) e 36 astenuti: la votazione sulla temutissima riforma del Copyright si è tenuta oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo e ha visto approvare la nuova direttiva sul diritto d'autore. Si tratta di una riforma molto vasta, che non si può sintetizzare in poche parole, ma il "cuore" della nuova direttiva è che mira a salvaguardare creatori ed editori di notizie che potranno negoziare ...

Riforma copyright - via libera del Parlamento europeo : "Equo compenso a editori e artisti" : ROMA - Il Parlamento europeo approva le nuove regole sul diritto d'autore. L'aula di Strasburgo dà semaforo verde all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sul copyright in Internet con una ...

La controversa direttiva sui diritti d’autore ha ricevuto oggi l’approvazione finale dal Parlamento Europeo : Il Parlamento Europeo ha approvato oggi, con una discreta maggioranza, la nuova direttiva sui diritti d'autore, che include i controversi articoli 11 e 13. L'articolo La controversa direttiva sui diritti d’autore ha ricevuto oggi l’approvazione finale dal Parlamento Europeo proviene da TuttoAndroid.

Abolizione ora legale : ok da Parlamento europeo ma nel 2021 - Sky TG24 - : I deputati Ue hanno approvato la fine del passaggio dall'ora solare a quella legale ma hanno spostato la data di due anni. Ora il Parlamento deve trovare un accordo con gli Stati membri perché la ...

La direttiva Ue sul copyright è stata approvata dal Parlamento europeo - Sky TG24 - : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti