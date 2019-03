Il creatore di Final Fantasy annuncia Fantasian per dispositivi Apple

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019) Il servizio in abbonamentoArcade,to da poco, presenterà diversi giochi e una prima lista è già comparsa in rete. Tra questi giochi ci sarà, ovvero il nuovo titolo deldi, Hironobu Sakaguchi e del suo studio, Mistwalker Studios.Da quando ha lasciato Square Enix, Sakaguchi si è concentrato molto sui titoli per mobile e questoè un'ulteriore dimostrazione. Mentre le altre piattaforme per questo JRPG non sono note, sappiamo che verrà pubblicato come parte del servizio di abbonamentoArcade.Come segnala VGR.com,sarà in stile JRPG 3D simile ai titoli precedenti di Sakaguchi come Lost Odyssey e Terra Wars. È un gioco 3D piuttosto attraente, specialmente per quello che sembra essere un titolo incentrato suimobile.Leggi altro...